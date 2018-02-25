الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 26 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
السيول الجارفة تكشف عن 75 قطعة أثرية في بابل العراقية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في... جريدة اشروق ليوم الأحد 25 فيفري 2018 سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎
الأولى
السيول الجارفة تكشف عن 75 قطعة أثرية في بابل العراقية
26 فيفري 2018 | 09:38

عثرت دائرة الآثار في محافظة بابل خلال الأيام الأخيرة على عشرات القطع الأثرية التي جرفتها أمطار غزيرة في موقع بورسيبا الأثري في وسط العراق.

وتشمل هذه القطع "أواني فخارية وقطعا نقدية وأخرى معدنية" تعود إلى الحقبتين البارثية والإسلامية، بحسب ما أوضح حسين فليح مدير دائرة الآثار في بابل لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار فليح إلى أن هذه القطع ستخضع للتحليل بغية تحديد تاريخها بدقة.

وليست هذه المرة الأولى التي تساهم فيها الأمطار الغزيرة في الكشف عن تحف أثرية في هذا الموقع المحاذي لمقام ولادة النبي إبراهيم.

فقد عثر العام الماضي على حوالى ألف قطعة نتيجة السيول، ما يدل على أن هذه الأثريات ليست مطمورة في عمق الأرض، على حد قول فليح.

وكالات
تقرؤون أيضا
المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018 السّاعة 19:10
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: اشرف عشية اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل...
المزيد >>
شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018 السّاعة 18:59
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور...
المزيد >>
محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 السّاعة 18:42
يواصل المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول متابعة العناصر التونسية التي تنشط خارج الحدود من اجل دعوة...
المزيد >>
الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018 السّاعة 18:30
مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي: استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
السيول الجارفة تكشف عن 75 قطعة أثرية في بابل العراقية
26 فيفري 2018 | 09:38

عثرت دائرة الآثار في محافظة بابل خلال الأيام الأخيرة على عشرات القطع الأثرية التي جرفتها أمطار غزيرة في موقع بورسيبا الأثري في وسط العراق.

وتشمل هذه القطع "أواني فخارية وقطعا نقدية وأخرى معدنية" تعود إلى الحقبتين البارثية والإسلامية، بحسب ما أوضح حسين فليح مدير دائرة الآثار في بابل لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار فليح إلى أن هذه القطع ستخضع للتحليل بغية تحديد تاريخها بدقة.

وليست هذه المرة الأولى التي تساهم فيها الأمطار الغزيرة في الكشف عن تحف أثرية في هذا الموقع المحاذي لمقام ولادة النبي إبراهيم.

فقد عثر العام الماضي على حوالى ألف قطعة نتيجة السيول، ما يدل على أن هذه الأثريات ليست مطمورة في عمق الأرض، على حد قول فليح.

وكالات
تقرؤون أيضا
المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018 السّاعة 19:10
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: اشرف عشية اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل...
المزيد >>
شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018 السّاعة 18:59
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور...
المزيد >>
محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 السّاعة 18:42
يواصل المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول متابعة العناصر التونسية التي تنشط خارج الحدود من اجل دعوة...
المزيد >>
الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018 السّاعة 18:30
مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي: استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في... جريدة اشروق ليوم الأحد 25 فيفري 2018 سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎
﻿