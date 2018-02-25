منزل بورقيبة: إيقاف 22 عنصرا مفتشا عنهم

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب الشروق-بنزرت –إيمان عبد الستار

ألقى أعوان الأمن الوطني بمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت نهاية الأسبوع القبض على 22 عنصرا مفتشا عنهم لدى الدوائر الأمنية والسجينة والقضائية من اجل التورط في قضايا مختلفة.

كما تم أيضا تحرير في ذات التدخل الأمني الناجح بحضور رئيس المنطقة 54 محضر و38 مخالفة مرورية و26حجز 26 دراجة نارية.