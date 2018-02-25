ماطر: إيقاف جزائريين وتونسي من اجل سرقة قطع غيار سيارات

مكتب الشروق-بنزرت –إيمان عبد الستار

ألقى أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت نهاية الأسبوع القبض على جزائريين و تونسي من اجل التورط في جريمة مسك أشياء مجهولة متأتية من السرقة من داخل احد المصانع بالمنطقة حيث تتمثل في مجموعة من قطاع غيار السيارات.

وحسب المعطيات المتوفرة لدينا حول الواقعة فانه اثر نشاط مستراب لعنصرين أجنبيين من حاملي الجنسية الجزائرية في العقد الثالث والرابع من العمر في احد المنازل الواقعة بمعتمدية ماطر من ولاية بنزرت تم حجز مجموع 3000 قطعة من قطع غيار السيارات عادة ما تصنع كاختصاص فقط بأحد المصانع الواقعة بالمنطقة. وباستشارة النيابة العمومية وبعد مداهمة المنزل المذكور تم إيقاف العنصرين الأجنبيين وتونسي في العقد الثالث من العمر مشارك كوسيط في عملية السرقة وفق ذات المعطيات الأولية المتوفرة لدينا.

وتم إحالتهم من اجل ما نسب إليهم على أنظار الدوائر المختصة.