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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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ماطر: إيقاف جزائريين وتونسي من اجل سرقة قطع غيار سيارات
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الأولى
ماطر: إيقاف جزائريين وتونسي من اجل سرقة قطع غيار سيارات
26 فيفري 2018 | 09:12

مكتب الشروق-بنزرت –إيمان عبد الستار

ألقى أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت نهاية الأسبوع القبض على جزائريين و تونسي من اجل التورط في جريمة مسك أشياء مجهولة متأتية من السرقة من داخل احد المصانع بالمنطقة حيث تتمثل في مجموعة من قطاع غيار السيارات.

وحسب المعطيات المتوفرة لدينا حول الواقعة فانه اثر نشاط مستراب  لعنصرين أجنبيين من حاملي الجنسية الجزائرية في العقد الثالث والرابع من العمر في احد المنازل الواقعة بمعتمدية ماطر من ولاية بنزرت تم حجز مجموع 3000 قطعة من قطع غيار السيارات عادة ما تصنع كاختصاص فقط بأحد المصانع الواقعة  بالمنطقة. وباستشارة النيابة العمومية وبعد مداهمة المنزل المذكور تم إيقاف العنصرين  الأجنبيين وتونسي في العقد الثالث من العمر مشارك كوسيط في عملية السرقة وفق ذات المعطيات الأولية المتوفرة لدينا.

 وتم إحالتهم من اجل ما نسب إليهم على أنظار الدوائر المختصة.

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الأولى
ماطر: إيقاف جزائريين وتونسي من اجل سرقة قطع غيار سيارات
26 فيفري 2018 | 09:12

مكتب الشروق-بنزرت –إيمان عبد الستار

ألقى أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت نهاية الأسبوع القبض على جزائريين و تونسي من اجل التورط في جريمة مسك أشياء مجهولة متأتية من السرقة من داخل احد المصانع بالمنطقة حيث تتمثل في مجموعة من قطاع غيار السيارات.

وحسب المعطيات المتوفرة لدينا حول الواقعة فانه اثر نشاط مستراب  لعنصرين أجنبيين من حاملي الجنسية الجزائرية في العقد الثالث والرابع من العمر في احد المنازل الواقعة بمعتمدية ماطر من ولاية بنزرت تم حجز مجموع 3000 قطعة من قطع غيار السيارات عادة ما تصنع كاختصاص فقط بأحد المصانع الواقعة  بالمنطقة. وباستشارة النيابة العمومية وبعد مداهمة المنزل المذكور تم إيقاف العنصرين  الأجنبيين وتونسي في العقد الثالث من العمر مشارك كوسيط في عملية السرقة وفق ذات المعطيات الأولية المتوفرة لدينا.

 وتم إحالتهم من اجل ما نسب إليهم على أنظار الدوائر المختصة.

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النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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