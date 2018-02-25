موجة صقيع قاسية من سيبيريا تجتاح البلدان الأوروبية

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ضربت موجة صقيع مصدرها سيبيريا الأحد البلدان الأوروبية في شكل تدريجي وتسببت بوفاة ثلاثة أشخاص واحد في فرنسا واثنان في بولندا.
وبعد ظهر الأحد تدنت الحرارة في شمال شرق فرنسا إلى عشر درجات تحت الصفر بحسب الأرصاد الفرنسية. وعثر على جثة مشرد صباح الأحد في فالنس (جنوب شرق) حيث تدنت الحرارة ليلا إلى ثلاث درجات تحت الصفر. ورجحت السلطات أن يكون قضى لشدة البرد.
وفي بولندا، قضى شخصان جراء الصقيع ليل الجمعة السبت. وسجلت الحرارة الأحد 12 درجة تحت الصفر.
وفي جنوب شرق أوروبا يتوقع أن تتدنى الحرارة في رومانيا حتى 25 تحت الصفر وكذلك في دول البلقان. وكانت بوخارست قد أمرت بأن تغلق المدارس الاثنين والثلاثاء.
وفي روسيا، أعلن مركز الرصد الجوي الوطني أن البلاد ستشهد بين 23 و28 شباط/فبراير درجات حرارة "باردة في شكل غير مألوف". وليل الأحد الاثنين، يتوقع أن تتدنى الحرارة في منطقة موسكو إلى 24 درجة تحت الصفر، علما بأنها ستبلغ في بعض مناطق الوسط الروسي 35 درجة تحت الصفر.
ويتوقع أيضا أن تضرب عواصف ثلجية مجمل الأراضي الروسية في الأيام الثلاثة المقبلة.
وفي وسط أوروبا وتحديدا في النمسا والمجر، طلبت السلطات من السكان الاستعداد لموجة البرد القارس التي تمتد من موسكو إلى باريس. وقد تشهد إيطاليا وإسبانيا وضعا مماثلا.
ضربت موجة صقيع مصدرها سيبيريا الأحد البلدان الأوروبية في شكل تدريجي وتسببت بوفاة ثلاثة أشخاص واحد في فرنسا واثنان في بولندا.
وبعد ظهر الأحد تدنت الحرارة في شمال شرق فرنسا إلى عشر درجات تحت الصفر بحسب الأرصاد الفرنسية. وعثر على جثة مشرد صباح الأحد في فالنس (جنوب شرق) حيث تدنت الحرارة ليلا إلى ثلاث درجات تحت الصفر. ورجحت السلطات أن يكون قضى لشدة البرد.
وفي بولندا، قضى شخصان جراء الصقيع ليل الجمعة السبت. وسجلت الحرارة الأحد 12 درجة تحت الصفر.
وفي جنوب شرق أوروبا يتوقع أن تتدنى الحرارة في رومانيا حتى 25 تحت الصفر وكذلك في دول البلقان. وكانت بوخارست قد أمرت بأن تغلق المدارس الاثنين والثلاثاء.
وفي روسيا، أعلن مركز الرصد الجوي الوطني أن البلاد ستشهد بين 23 و28 شباط/فبراير درجات حرارة "باردة في شكل غير مألوف". وليل الأحد الاثنين، يتوقع أن تتدنى الحرارة في منطقة موسكو إلى 24 درجة تحت الصفر، علما بأنها ستبلغ في بعض مناطق الوسط الروسي 35 درجة تحت الصفر.
ويتوقع أيضا أن تضرب عواصف ثلجية مجمل الأراضي الروسية في الأيام الثلاثة المقبلة.
وفي وسط أوروبا وتحديدا في النمسا والمجر، طلبت السلطات من السكان الاستعداد لموجة البرد القارس التي تمتد من موسكو إلى باريس. وقد تشهد إيطاليا وإسبانيا وضعا مماثلا.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018