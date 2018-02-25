جرح 19 شخصا في احتجاجات على زيارة ملك إسبانيا لبرشلونة

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أصيب 19 شخصا على الأقل بجروح في مظاهرات اندلعت مساء أمس الأحد وسط برشلونة، احتجاجا على زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس إلى المدينة.
وأفادت صحيفة "إيلديارو" الإسبانية بأن الملك وصل إلى برشلونة للمشاركة في مراسم افتتاح معرض "Mobile World Congress"، وذلك في أول زيارة له إلى كتالونيا منذ إجراء الاستفتاء حول الانفصال في أكتوبر عام 2017.
ونظم الاحتجاجات ما يسمى بـ "لجان حماية الجمهورية" التي تدعو إلى استقلال كتالونيا. وخرج المحتجون إلى الشوارع إلى جانب قصر الموسيقى الكتالوني الذي وصل إليه الملك.
وأضافت الصحيفة أن الاحتجاج جرى بشكل سلمي رغم بعض الاشتباكات بين المحتجين وأفراد الشرطة.
من جهتها أفادت الخدمات الطبية المحلية بأنه تم نقل 19 مصابا إلى المستشفيات.
كما تم احتجاز شخص واحد لشنه هجوما على أحد أفراد الشرطة.
يذكر أنه جرى في كتالونيا في 1 أكتوبر الماضي ما يسمى بـ "الاستفتاء حول الاستقلال" الذي اعتبرتها الحكومة الإسبانية غير شرعي. وفيما بعد أكدت المحكمة الإسبانية عدم شرعية الاستفتاء أيضا. وفي 27 أكتوبر الماضي أعلن البرلمان الكتالوني استقلال الجمهورية. وردا على ذلك أقر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حل برلمان وحكومة كتالونيا وفرض قيادة مدريد المباشرة على الإقليم، وأعلن إجراء انتخابات جديدة جرت في 21 ديسمبر الماضي.
أصيب 19 شخصا على الأقل بجروح في مظاهرات اندلعت مساء أمس الأحد وسط برشلونة، احتجاجا على زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس إلى المدينة.
وأفادت صحيفة "إيلديارو" الإسبانية بأن الملك وصل إلى برشلونة للمشاركة في مراسم افتتاح معرض "Mobile World Congress"، وذلك في أول زيارة له إلى كتالونيا منذ إجراء الاستفتاء حول الانفصال في أكتوبر عام 2017.
ونظم الاحتجاجات ما يسمى بـ "لجان حماية الجمهورية" التي تدعو إلى استقلال كتالونيا. وخرج المحتجون إلى الشوارع إلى جانب قصر الموسيقى الكتالوني الذي وصل إليه الملك.
وأضافت الصحيفة أن الاحتجاج جرى بشكل سلمي رغم بعض الاشتباكات بين المحتجين وأفراد الشرطة.
من جهتها أفادت الخدمات الطبية المحلية بأنه تم نقل 19 مصابا إلى المستشفيات.
كما تم احتجاز شخص واحد لشنه هجوما على أحد أفراد الشرطة.
يذكر أنه جرى في كتالونيا في 1 أكتوبر الماضي ما يسمى بـ "الاستفتاء حول الاستقلال" الذي اعتبرتها الحكومة الإسبانية غير شرعي. وفيما بعد أكدت المحكمة الإسبانية عدم شرعية الاستفتاء أيضا. وفي 27 أكتوبر الماضي أعلن البرلمان الكتالوني استقلال الجمهورية. وردا على ذلك أقر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حل برلمان وحكومة كتالونيا وفرض قيادة مدريد المباشرة على الإقليم، وأعلن إجراء انتخابات جديدة جرت في 21 ديسمبر الماضي.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018