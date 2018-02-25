إيفانكا ترامب تشكك بمبادرة والدها!

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شككت إيفانكا ترامب، في جدوى مبادرة والدها دونالد تسليح المعلمين من أجل المساعدة في حماية الأطفال داخل المدارس، وقالت إنها ليست على يقين من أن هذه المبادرة يمكنها أن تحمي التلامذة.
وقالت الابنة المدللة للرئيس دونالد ترامب ومستشارته الخاصة بالبيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" التلفزيونية: "لكي نكون صادقين، لا أعرف"، ردا على سؤال عما إذا كان تسليح المعلمين سيحمي الأطفال من هجمات مسلحة. وأضافت "من الواضح أنه يجب أن يكون هناك مستوى عال بشكل لا يصدق بالنسبة للذين يستطيعون حمل أسلحة في مدارسنا".
ويكفل التعديل الثاني للدستور في الولايات المتحدة، الحق في حمل السلاح. ولكن النقاش حول الحاجة إلى فرض قيود على تداول الأسلحة وحملها تصاعد على نحو مكثف مرة أخرى، بعد إقدام تلميذ سابق على إطلاق النار بشكل عشوائي داخل مدرسة مطرود منها في ولاية فلوريدا في منتصف فبراير الجاري، فقتل 17 شخصا وجرح 50 آخرين.
وقد وقع ترامب بعد المأساة في المدرسة بولاية فلوريدا، مذكرة حول عدم قانونية الأجهزة التي تحد من معدل تداول البنادق النارية، وقال إن هناك حاجة لرفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة الهجومية من 18 حاليا إلى 21 عاما، كما دعم تعزيز عمليات فحص وتحري مشتري الأسلحة. وعلى الرغم من ذلك، دعا ترامب أيضا إلى "تعزيز المدارس" من خلال تسليح أفراد الأسرة التعليمية، بمن فيهم المدرسون المدربون تدريبا خاصا.
شككت إيفانكا ترامب، في جدوى مبادرة والدها دونالد تسليح المعلمين من أجل المساعدة في حماية الأطفال داخل المدارس، وقالت إنها ليست على يقين من أن هذه المبادرة يمكنها أن تحمي التلامذة.
وقالت الابنة المدللة للرئيس دونالد ترامب ومستشارته الخاصة بالبيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" التلفزيونية: "لكي نكون صادقين، لا أعرف"، ردا على سؤال عما إذا كان تسليح المعلمين سيحمي الأطفال من هجمات مسلحة. وأضافت "من الواضح أنه يجب أن يكون هناك مستوى عال بشكل لا يصدق بالنسبة للذين يستطيعون حمل أسلحة في مدارسنا".
ويكفل التعديل الثاني للدستور في الولايات المتحدة، الحق في حمل السلاح. ولكن النقاش حول الحاجة إلى فرض قيود على تداول الأسلحة وحملها تصاعد على نحو مكثف مرة أخرى، بعد إقدام تلميذ سابق على إطلاق النار بشكل عشوائي داخل مدرسة مطرود منها في ولاية فلوريدا في منتصف فبراير الجاري، فقتل 17 شخصا وجرح 50 آخرين.
وقد وقع ترامب بعد المأساة في المدرسة بولاية فلوريدا، مذكرة حول عدم قانونية الأجهزة التي تحد من معدل تداول البنادق النارية، وقال إن هناك حاجة لرفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة الهجومية من 18 حاليا إلى 21 عاما، كما دعم تعزيز عمليات فحص وتحري مشتري الأسلحة. وعلى الرغم من ذلك، دعا ترامب أيضا إلى "تعزيز المدارس" من خلال تسليح أفراد الأسرة التعليمية، بمن فيهم المدرسون المدربون تدريبا خاصا.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018