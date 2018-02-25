باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار

حسم باريس سان جيرمان، الكلاسيكو الفرنسي لصالحة بالانتصار بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه مارسيليا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري.

وحمل اللقاء خبرًا سيئًا لأصحاب الأرض بخروج نيمار دا سيلفا، نجم البي إس جي مصابًا في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، وهو محمول على الناقلة، إذ تنتظر الفريق مواجهة حاسمة أمام ريال مدريد في إياب دوري أبطال أوروبا في 6 مارس المقبل.

وسجل أهداف اللقاء كيليان مبابي (10) رولاندو مدافع مارسيليا بالخطأ في مرماه (27) وكافاني (55).

ورفع البي إس جي رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 55 نقطة في المركز الثالث.

ونجح كيليان مبابي في افتتاح التسجيل لباريس سان جيرمان مبكرًا في الدقيقة 10، بعدما استغل فشل جوردان أمافي ظهير مارسيليا في إيقاف تمريرة داني ألفيِس، ليسدد الكرة في الشباك على يسار الحارس.

وهدد نيمار دا سيلفا، مرمى مارسيليا، بعدما ترجم عرضية لو سيلسو، برأسية جاورت القائم الأيسر لحارس مارسيليا في الدقيقة 15.

وسجل رولاندو مدافع مارسيليا الهدف الثاني لباريس بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت تسديدة نيمار به قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 27.

وسدد نيمار كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في القيقة 37، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس مارسيليا.

وكاد ديميتري باييه أن يقلص الفارق لمارسيليا في الدقيقة 45، إلا أن تسديدته علت مرمى سان جيرمان بقليل.

ونجح كافاني في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 55، بعدما استلم عرضية أرضية من نيمار، ليستدير بشكل رائع ويضع الكرة في الشباك بقوة.

وتألق أريولا حارس مرمى باريس، في الدقيقة 63، إذ أنقذ مرمى من رأسية رولاندو مدافع مارسيليا وحولها إلى ركلة ركنية. وتعرض نيمار لإصابة قوية في الدقيقة 78، لم يستطع اللعب بعدها ليخرج في الدقيقة 80 محمولاً من أرضية الملعب.

واضطر باريس سان جيرمان للعب بـ10 لاعبين حتى نهاية اللقاء، حيث استنفد إوناي إيمري تغييراته الـ3. وكاد البديل كلينتون موا نجي أن يسجل هدف مارسيليا الأول في الدقيقة 81، حيث راوغ الحارس وسدد الكرة إلا أن تياجو سيلفا حولها إلى ركلة ركنية في اللحظة الأخيرة.