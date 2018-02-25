جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018

حسم باريس سان جيرمان، الكلاسيكو الفرنسي لصالحة بالانتصار بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه مارسيليا، في المباراة...

جد مساء اليوم حادث مرور اليم تمثل في وفاة شاب على عين المكان كان على متن دراجة نارية فورزا بعد انزلاقها وذلك...