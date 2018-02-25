ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات

استقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" على فرض عقوبة على الفرنسى سمير نصرى، لاعب مانشستر سيتى السابق، بالإيقاف لمدة عام، بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن سمير نصرى سقط فى اختبار المنشطات خلال 2016، وقرر اليويفا تخفيف عقوبته من الإيقاف لمدة عامين إلى الإيقاف لمدة عام واحد.

وكان سمير نصرى قد سقط فى اختبار المنشطات خلال عام 2016، بعد تناوله عقار منشطا خلال علاجه فى إحدى عيادات العلاج بالتنقيط، فى العطلة الشتوية من موسم 2016-2017.

يذكر أن سمير نصرى كان يلعب بصفوف مانشستر سيتى حتى نهاية عام 2016، ثم انتقل لصفوف إشبيلية الإسبانى على سبيل الاعارة لمدة عام واحد، انتقل بعدها إلى صفوف أنطاليا سبور التركى خلال صيف 2017، وكان على وشك الانتقال إلى لاس بالماس الإسبانى، بعدما فسخ تعاقده مع الفريق التركى منذ عدة أسابيع، ولكن الإيقاف سيعرقل انضمامه للفريق الإسبانى.