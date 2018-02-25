وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"

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أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أنه يتعين وضع تشريعات وقوانين تجبر المواطنين على ترشيد استهلاك المياه. وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" الذي نقلت صحيفة "الأهرام" القومية، تفاصيله، إن مصر تواجه العديد من التحديات من أجل تحديث البنية التحتية الخاصة بالموارد المائية، وخاصة العامل البشري.
وأشار عبد العاطي إلى وجود خطة قومية من أجل ترشيد المياه، موضحا أن هناك ما يقرب من 70 مليار جنيه مخصصة للاستثمار في مجال المياه.
وأوضح عبد العاطي أن الدولة تعمل على ترشيد استهلاك المياه في الزراعة والحد من زراعة الأرز، واتباع طرق الري الحديث، كما أن هناك خطة لتحلية مياه البحر، بجانب إنشاء سدود لحجز مياه الأمطار.
وشدد الوزير على أنه قد تم جدولة هذه المحاور في خطة على مدى 20 عاما، بتكلفة 900 مليار جنيه.
وتأتي تصريحات وزير الري المصري تزامنا مع قرب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة بهدف توليد الطاقة على حد قول مسؤولي الدولة الأفريقية.
وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل والتي تقدر بـ55 مليار متر مكعب، خاصة وأنها تعد مورد المياه الرئيسي للبلاد.
أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أنه يتعين وضع تشريعات وقوانين تجبر المواطنين على ترشيد استهلاك المياه. وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" الذي نقلت صحيفة "الأهرام" القومية، تفاصيله، إن مصر تواجه العديد من التحديات من أجل تحديث البنية التحتية الخاصة بالموارد المائية، وخاصة العامل البشري.
وأشار عبد العاطي إلى وجود خطة قومية من أجل ترشيد المياه، موضحا أن هناك ما يقرب من 70 مليار جنيه مخصصة للاستثمار في مجال المياه.
وأوضح عبد العاطي أن الدولة تعمل على ترشيد استهلاك المياه في الزراعة والحد من زراعة الأرز، واتباع طرق الري الحديث، كما أن هناك خطة لتحلية مياه البحر، بجانب إنشاء سدود لحجز مياه الأمطار.
وشدد الوزير على أنه قد تم جدولة هذه المحاور في خطة على مدى 20 عاما، بتكلفة 900 مليار جنيه.
وتأتي تصريحات وزير الري المصري تزامنا مع قرب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة بهدف توليد الطاقة على حد قول مسؤولي الدولة الأفريقية.
وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل والتي تقدر بـ55 مليار متر مكعب، خاصة وأنها تعد مورد المياه الرئيسي للبلاد.
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018