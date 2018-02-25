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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
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الأولى
وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018 | 18:30

أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أنه يتعين وضع تشريعات وقوانين تجبر المواطنين على ترشيد استهلاك المياه. وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" الذي نقلت صحيفة "الأهرام" القومية، تفاصيله، إن مصر تواجه العديد من التحديات من أجل تحديث البنية التحتية الخاصة بالموارد المائية، وخاصة العامل البشري.

وأشار عبد العاطي إلى وجود خطة قومية من أجل ترشيد المياه، موضحا أن هناك ما يقرب من 70 مليار جنيه مخصصة للاستثمار في مجال المياه.

وأوضح عبد العاطي أن الدولة تعمل على ترشيد استهلاك المياه في الزراعة والحد من زراعة الأرز، واتباع طرق الري الحديث، كما أن هناك خطة لتحلية مياه البحر، بجانب إنشاء سدود لحجز مياه الأمطار.

وشدد الوزير على أنه قد تم جدولة هذه المحاور في خطة على مدى 20 عاما، بتكلفة 900 مليار جنيه.

وتأتي تصريحات وزير الري المصري تزامنا مع قرب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة بهدف توليد الطاقة على حد قول مسؤولي الدولة الأفريقية.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل والتي تقدر بـ55 مليار متر مكعب، خاصة وأنها تعد مورد المياه الرئيسي للبلاد.

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الأولى
وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018 | 18:30

أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أنه يتعين وضع تشريعات وقوانين تجبر المواطنين على ترشيد استهلاك المياه. وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" الذي نقلت صحيفة "الأهرام" القومية، تفاصيله، إن مصر تواجه العديد من التحديات من أجل تحديث البنية التحتية الخاصة بالموارد المائية، وخاصة العامل البشري.

وأشار عبد العاطي إلى وجود خطة قومية من أجل ترشيد المياه، موضحا أن هناك ما يقرب من 70 مليار جنيه مخصصة للاستثمار في مجال المياه.

وأوضح عبد العاطي أن الدولة تعمل على ترشيد استهلاك المياه في الزراعة والحد من زراعة الأرز، واتباع طرق الري الحديث، كما أن هناك خطة لتحلية مياه البحر، بجانب إنشاء سدود لحجز مياه الأمطار.

وشدد الوزير على أنه قد تم جدولة هذه المحاور في خطة على مدى 20 عاما، بتكلفة 900 مليار جنيه.

وتأتي تصريحات وزير الري المصري تزامنا مع قرب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة بهدف توليد الطاقة على حد قول مسؤولي الدولة الأفريقية.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل والتي تقدر بـ55 مليار متر مكعب، خاصة وأنها تعد مورد المياه الرئيسي للبلاد.

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