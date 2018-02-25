تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
الكاف - الشروق أون لاين:
بعد فراغ إداري في خطة معتمد قلعة سنان منذ 15 فيفري 2017 بعد استقالة المعتمد السابق تم اليوم تسمية معتمد جديد للمدينة وهو السيد رياض بن سالم أصيل منطقة الزريبة حمام ولاية زغوان عمرة 48 سنة متزوج كان يشغل خطة المكلف بمصلحة القروض والإحاطة بالباعثين بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وسيتم تنصيبه يوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا.
تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018 السّاعة 18:19
بعد فراغ إداري في خطة معتمد قلعة سنان منذ 15 فيفري 2017 بعد استقالة المعتمد السابق تم اليوم تسمية معتمد جديد...المزيد >>
تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018 السّاعة 16:28
شهدت ولاية تطاوين حركة جزئية في سلك المعتمدين، حيث تمت نقلة معتمد الصمار مولدي التركي الى معتمدية تطاوين...المزيد >>
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أمهل معتصمو الكامور، بولاية تطاوين، الحكومة أسبوعا لتنفيذ ما جاء في اتفاق "الكامور" الموقع بين شباب الجهة...المزيد >>
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25 فيفري 2018 السّاعة 15:26
طالبت جمعيات بيئية صباح اليوم الأحد خلال تظاهرة احتجاجية بمنتزه فرحات حشاد برادس السلطات المعنية بالعدول...المزيد >>
تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
الكاف - الشروق أون لاين:
بعد فراغ إداري في خطة معتمد قلعة سنان منذ 15 فيفري 2017 بعد استقالة المعتمد السابق تم اليوم تسمية معتمد جديد للمدينة وهو السيد رياض بن سالم أصيل منطقة الزريبة حمام ولاية زغوان عمرة 48 سنة متزوج كان يشغل خطة المكلف بمصلحة القروض والإحاطة بالباعثين بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وسيتم تنصيبه يوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا.
تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018 السّاعة 18:19
بعد فراغ إداري في خطة معتمد قلعة سنان منذ 15 فيفري 2017 بعد استقالة المعتمد السابق تم اليوم تسمية معتمد جديد...المزيد >>
تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018 السّاعة 16:28
شهدت ولاية تطاوين حركة جزئية في سلك المعتمدين، حيث تمت نقلة معتمد الصمار مولدي التركي الى معتمدية تطاوين...المزيد >>
تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018 السّاعة 16:02
أمهل معتصمو الكامور، بولاية تطاوين، الحكومة أسبوعا لتنفيذ ما جاء في اتفاق "الكامور" الموقع بين شباب الجهة...المزيد >>
رادس: جمعيات بيئية تطالب بالعدول عن مسار الطريق الذي سيقطع منتزه فرحات حشاد
25 فيفري 2018 السّاعة 15:26
طالبت جمعيات بيئية صباح اليوم الأحد خلال تظاهرة احتجاجية بمنتزه فرحات حشاد برادس السلطات المعنية بالعدول...المزيد >>
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018
سفيان الأسودالهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة