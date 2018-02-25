تعيين معتمد جديد لقلعة سنان

الكاف - الشروق أون لاين:

بعد فراغ إداري في خطة معتمد قلعة سنان منذ 15 فيفري 2017 بعد استقالة المعتمد السابق تم اليوم تسمية معتمد جديد للمدينة وهو السيد رياض بن سالم أصيل منطقة الزريبة حمام ولاية زغوان عمرة 48 سنة متزوج كان يشغل خطة المكلف بمصلحة القروض والإحاطة بالباعثين بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وسيتم تنصيبه يوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا.