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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
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شروق الجهات
تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018 | 18:19

الكاف - الشروق أون لاين:

بعد فراغ إداري في خطة معتمد قلعة سنان منذ 15 فيفري 2017 بعد استقالة المعتمد السابق تم اليوم تسمية معتمد جديد للمدينة وهو السيد رياض بن سالم أصيل منطقة الزريبة حمام ولاية زغوان عمرة 48 سنة متزوج كان يشغل خطة المكلف بمصلحة القروض والإحاطة بالباعثين بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وسيتم تنصيبه يوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا. 

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تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018 | 18:19

الكاف - الشروق أون لاين:

بعد فراغ إداري في خطة معتمد قلعة سنان منذ 15 فيفري 2017 بعد استقالة المعتمد السابق تم اليوم تسمية معتمد جديد للمدينة وهو السيد رياض بن سالم أصيل منطقة الزريبة حمام ولاية زغوان عمرة 48 سنة متزوج كان يشغل خطة المكلف بمصلحة القروض والإحاطة بالباعثين بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وسيتم تنصيبه يوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا. 

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تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
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بعد فراغ إداري في خطة معتمد قلعة سنان منذ 15 فيفري 2017 بعد استقالة المعتمد السابق تم اليوم تسمية معتمد جديد...
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طالبت جمعيات بيئية صباح اليوم الأحد خلال تظاهرة احتجاجية بمنتزه فرحات حشاد برادس السلطات المعنية بالعدول...
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سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
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