قفصة: حجز 42 الف علبة جعة

الشروق اون لاين- فؤاد

تمكنت فرق الرقابة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة امس السبت من ضبط شاحنة كانت بصدد ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية تم على متنها حجز 42 الف علبة جعة تتجاوز قيمتها الجملية 60 الف دينار.