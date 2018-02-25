قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
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18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
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18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
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18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
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18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
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17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
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17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
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17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
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17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
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15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018
سفيان الأسودالهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.المزيد >>
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قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
الشروق اون لاين- فؤاد
تمكنت فرق الرقابة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة امس السبت من ضبط شاحنة كانت بصدد ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية تم على متنها حجز 42 الف علبة جعة تتجاوز قيمتها الجملية 60 الف دينار.
قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018 السّاعة 18:01
تمكنت فرق الرقابة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة امس السبت من ضبط شاحنة كانت بصدد ترويج...المزيد >>
سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018 السّاعة 17:27
نجحت أعوان فرقة الشرطة العدلية بخزامة ليلة البارحة إثر مداهمة منزل بالجهة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من...المزيد >>
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25 فيفري 2018 السّاعة 15:38
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بطل من ملحمة بن قردان يجري عملية جراحية
25 فيفري 2018 السّاعة 15:01
تونس- الشروق أون لاين- منى البو عزيزي: يجري حاليا ضابط بالحرس الوطني شارك في ملحمة بن قردان عملية بمستشفى...المزيد >>
قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
الشروق اون لاين- فؤاد
تمكنت فرق الرقابة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة امس السبت من ضبط شاحنة كانت بصدد ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية تم على متنها حجز 42 الف علبة جعة تتجاوز قيمتها الجملية 60 الف دينار.
قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018 السّاعة 18:01
تمكنت فرق الرقابة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة امس السبت من ضبط شاحنة كانت بصدد ترويج...المزيد >>
سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018 السّاعة 17:27
نجحت أعوان فرقة الشرطة العدلية بخزامة ليلة البارحة إثر مداهمة منزل بالجهة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من...المزيد >>
سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018 السّاعة 15:38
داهمت وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد أمس السبت 24 فيفري 2018 منزلا بجهة الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد وبتفتيشه...المزيد >>
بطل من ملحمة بن قردان يجري عملية جراحية
25 فيفري 2018 السّاعة 15:01
تونس- الشروق أون لاين- منى البو عزيزي: يجري حاليا ضابط بالحرس الوطني شارك في ملحمة بن قردان عملية بمستشفى...المزيد >>
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018
سفيان الأسودالهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة