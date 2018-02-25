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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
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القضائي
قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018 | 18:01

الشروق اون لاين- فؤاد

تمكنت فرق الرقابة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة امس السبت من ضبط شاحنة كانت بصدد ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية تم على متنها حجز 42 الف علبة جعة تتجاوز قيمتها الجملية 60 الف دينار.

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القضائي
قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018 | 18:01

الشروق اون لاين- فؤاد

تمكنت فرق الرقابة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة امس السبت من ضبط شاحنة كانت بصدد ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية تم على متنها حجز 42 الف علبة جعة تتجاوز قيمتها الجملية 60 الف دينار.

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قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018 السّاعة 18:01
تمكنت فرق الرقابة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة امس السبت من ضبط شاحنة كانت بصدد ترويج...
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سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018 السّاعة 17:27
نجحت أعوان فرقة الشرطة العدلية بخزامة ليلة البارحة إثر مداهمة منزل بالجهة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من...
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سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018 السّاعة 15:38
داهمت وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد أمس السبت 24 فيفري 2018 منزلا بجهة الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد وبتفتيشه...
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بطل من ملحمة بن قردان يجري عملية جراحية
25 فيفري 2018 السّاعة 15:01
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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
هددها بنشر صورها.. وابتزها طيلة 14 سنة تقارير: الفيفا يقترب من سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر الياس الغربي يستقيل من قناة الحوار التونسي عمدة مدينة أمريكية ترفع راتب حارسها الشخصي لألف ضعف لقاء... الممثل مراد كروت في حالة صحية حرجة النفيضة: إصابة 17 عامل حضائر إثر حادث مرور جريدة الشروق ليوم السبت 24 فيفري 2018 القصر- قفصة: انهيار جزء من سور السوق البلدي
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