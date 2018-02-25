وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم اليوم الأحد إن قوات الأمن أحبطت هجومين حتى الآن هذا العام في الوقت الذي يركز فيه مقاتلو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية اهتمامهم على مهاجمة أهداف محلية ردا على الانتكاسات العسكرية التي مني بها التنظيم في العراق وسوريا.

وقال كولوم لمحطة 'إذاعة أوروبا1' إن أحد المهاجمين اللذين خططا للهجومين ألقي القبض عليه في يناير كانون الثاني وكان يخطط لاستهداف "منشأة رياضية كبيرة". وأعلن مدعي عام باريس فرنسوا مولان الشهر الماضي أن مشتبها به آخر كان يستهدف جنودا في دوريات لمكافحة الإرهاب وكانت بحوزته معدات لصنع قنابل.

وقال الوزير "لأن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يختفي فإنهم يسعون لشن هجمات في دول غربية لتشتيت الانتباه عن هزيمتهم".