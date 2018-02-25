وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام

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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم اليوم الأحد إن قوات الأمن أحبطت هجومين حتى الآن هذا العام في الوقت الذي يركز فيه مقاتلو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية اهتمامهم على مهاجمة أهداف محلية ردا على الانتكاسات العسكرية التي مني بها التنظيم في العراق وسوريا.
وقال كولوم لمحطة 'إذاعة أوروبا1' إن أحد المهاجمين اللذين خططا للهجومين ألقي القبض عليه في يناير كانون الثاني وكان يخطط لاستهداف "منشأة رياضية كبيرة". وأعلن مدعي عام باريس فرنسوا مولان الشهر الماضي أن مشتبها به آخر كان يستهدف جنودا في دوريات لمكافحة الإرهاب وكانت بحوزته معدات لصنع قنابل.
وقال الوزير "لأن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يختفي فإنهم يسعون لشن هجمات في دول غربية لتشتيت الانتباه عن هزيمتهم".
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم اليوم الأحد إن قوات الأمن أحبطت هجومين حتى الآن هذا العام في الوقت الذي يركز فيه مقاتلو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية اهتمامهم على مهاجمة أهداف محلية ردا على الانتكاسات العسكرية التي مني بها التنظيم في العراق وسوريا.
وقال كولوم لمحطة 'إذاعة أوروبا1' إن أحد المهاجمين اللذين خططا للهجومين ألقي القبض عليه في يناير كانون الثاني وكان يخطط لاستهداف "منشأة رياضية كبيرة". وأعلن مدعي عام باريس فرنسوا مولان الشهر الماضي أن مشتبها به آخر كان يستهدف جنودا في دوريات لمكافحة الإرهاب وكانت بحوزته معدات لصنع قنابل.
وقال الوزير "لأن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يختفي فإنهم يسعون لشن هجمات في دول غربية لتشتيت الانتباه عن هزيمتهم".
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018