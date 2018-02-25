النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها

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عقدت اليوم النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون مؤتمرها لانتخاب سبعة أعضاء من بين عشرة مترشحين للسنوات الثلاث المقبلة. وعلى غرار المكتب المتخلي لم تترشح اية امرأة للمكتب الجديد رغم أن أكثر من نصف العدد من الأساتذة هم من الإناث وفق وليد الغربي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بميدون الذي أوضح أن العزوف على العمل النقابي ظاهرة تطرح محليا وجهويا بسبب التزامات المرأة العائلية وما يتطلبه العمل النقابي من عمل وحضور وخاصة في المساء ولعدم وجود فرع للاتحاد بميدون.
وحسب التقرير الأدبي فان المؤتمر ينعقد في ظل "تواصل عمليات استهداف التعليم العمومي تطبيقا لاملاءات صندوق النقد الدولي وفي ظل تفشي ظاهرة العنف والاعتداءات ضد المربين مع تنصل الحكومات المتتالية من حوار جدي لوضع أسس مشروع وطني لإصلاح المنظومة التربوية".
وتضمن التقرير تقييما لنشاط النقابة المتخلية ودورها في الدفاع عن حقوق منظوريها ومعالجة مشاكل مطروحة وتأثير التحركات التي خاضها القطاع وطنيا وجهويا ومحليا من ذلك التصدي لتدخل إمام جامع بميدون في الشأن التربوي وتعمده اتهام أحد المربين بالإلحاد.
عقدت اليوم النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون مؤتمرها لانتخاب سبعة أعضاء من بين عشرة مترشحين للسنوات الثلاث المقبلة. وعلى غرار المكتب المتخلي لم تترشح اية امرأة للمكتب الجديد رغم أن أكثر من نصف العدد من الأساتذة هم من الإناث وفق وليد الغربي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بميدون الذي أوضح أن العزوف على العمل النقابي ظاهرة تطرح محليا وجهويا بسبب التزامات المرأة العائلية وما يتطلبه العمل النقابي من عمل وحضور وخاصة في المساء ولعدم وجود فرع للاتحاد بميدون.
وحسب التقرير الأدبي فان المؤتمر ينعقد في ظل "تواصل عمليات استهداف التعليم العمومي تطبيقا لاملاءات صندوق النقد الدولي وفي ظل تفشي ظاهرة العنف والاعتداءات ضد المربين مع تنصل الحكومات المتتالية من حوار جدي لوضع أسس مشروع وطني لإصلاح المنظومة التربوية".
وتضمن التقرير تقييما لنشاط النقابة المتخلية ودورها في الدفاع عن حقوق منظوريها ومعالجة مشاكل مطروحة وتأثير التحركات التي خاضها القطاع وطنيا وجهويا ومحليا من ذلك التصدي لتدخل إمام جامع بميدون في الشأن التربوي وتعمده اتهام أحد المربين بالإلحاد.
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018