تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس

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انتظم، الاحد بباريس، "يوم تونس" وذلك في اطار الدورة 55 للصالون الدولي للفلاحة "سيا 2018" الذي تتواصل فعالياته من 24 فيفري الى غاية 4 مارس 2018 ويشارك في الصالون حوالي 10 عارضين تونسيين، نظموا بمناسبة "يوم تونس" حصص تذوق لمنتوجات فلاحية محلية على غرار زيت الزيتون وعصير البرتقال والتمور.
وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، أن "تونس تشارك في هذه الدورة بعد غياب لعدة سنوات" معلنا ان "تونس ستكون حاضرة في الدورة القادمة من خلال جناح يمتد على مساحة 80 مترا مربعا".
واكد الطيب أن الصالون كان فرصة لعقد لقاءات مع كبار الموزعين لتسويق المزيد من المنتجات الزراعية التونسية في المساحات الكبرى الفرنسية. وتساهم الفلاحة في تونس بنسبة 9? من الناتج المحلي الإجمالي في تونس وتوفر 1,12 مليار يورو من الصادرات وخاصة من زيت الزيتون اذ يتم تصدير حوالي 157 ألف طن سنويا (خلال السنوات الخمس الماضية).
ويعتبر الصالون الدولي للفلاحة بباريس موعدا سنويا يضم العديد من الفضاءات على غرار تربية الماشية وفروعها، وزراعة الخضر ومختلف القطاعات الزراعية والالات والتجهيزات. ويشارك في الصالون ما يزيد عن ألف عارض من 22 دولة ويستقطب حوالي 700 الف زائر.
انتظم، الاحد بباريس، "يوم تونس" وذلك في اطار الدورة 55 للصالون الدولي للفلاحة "سيا 2018" الذي تتواصل فعالياته من 24 فيفري الى غاية 4 مارس 2018 ويشارك في الصالون حوالي 10 عارضين تونسيين، نظموا بمناسبة "يوم تونس" حصص تذوق لمنتوجات فلاحية محلية على غرار زيت الزيتون وعصير البرتقال والتمور.
وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، أن "تونس تشارك في هذه الدورة بعد غياب لعدة سنوات" معلنا ان "تونس ستكون حاضرة في الدورة القادمة من خلال جناح يمتد على مساحة 80 مترا مربعا".
واكد الطيب أن الصالون كان فرصة لعقد لقاءات مع كبار الموزعين لتسويق المزيد من المنتجات الزراعية التونسية في المساحات الكبرى الفرنسية. وتساهم الفلاحة في تونس بنسبة 9? من الناتج المحلي الإجمالي في تونس وتوفر 1,12 مليار يورو من الصادرات وخاصة من زيت الزيتون اذ يتم تصدير حوالي 157 ألف طن سنويا (خلال السنوات الخمس الماضية).
ويعتبر الصالون الدولي للفلاحة بباريس موعدا سنويا يضم العديد من الفضاءات على غرار تربية الماشية وفروعها، وزراعة الخضر ومختلف القطاعات الزراعية والالات والتجهيزات. ويشارك في الصالون ما يزيد عن ألف عارض من 22 دولة ويستقطب حوالي 700 الف زائر.
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018