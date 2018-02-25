تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس

انتظم، الاحد بباريس، "يوم تونس" وذلك في اطار الدورة 55 للصالون الدولي للفلاحة "سيا 2018" الذي تتواصل فعالياته من 24 فيفري الى غاية 4 مارس 2018 ويشارك في الصالون حوالي 10 عارضين تونسيين، نظموا بمناسبة "يوم تونس" حصص تذوق لمنتوجات فلاحية محلية على غرار زيت الزيتون وعصير البرتقال والتمور.

وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، أن "تونس تشارك في هذه الدورة بعد غياب لعدة سنوات" معلنا ان "تونس ستكون حاضرة في الدورة القادمة من خلال جناح يمتد على مساحة 80 مترا مربعا".

واكد الطيب أن الصالون كان فرصة لعقد لقاءات مع كبار الموزعين لتسويق المزيد من المنتجات الزراعية التونسية في المساحات الكبرى الفرنسية. وتساهم الفلاحة في تونس بنسبة 9? من الناتج المحلي الإجمالي في تونس وتوفر 1,12 مليار يورو من الصادرات وخاصة من زيت الزيتون اذ يتم تصدير حوالي 157 ألف طن سنويا (خلال السنوات الخمس الماضية).

ويعتبر الصالون الدولي للفلاحة بباريس موعدا سنويا يضم العديد من الفضاءات على غرار تربية الماشية وفروعها، وزراعة الخضر ومختلف القطاعات الزراعية والالات والتجهيزات. ويشارك في الصالون ما يزيد عن ألف عارض من 22 دولة ويستقطب حوالي 700 الف زائر.