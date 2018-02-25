قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق

الشروق اون لاين - مكتب قفصة - حسين الحيدوري

جددت الهيئة المديرة لفريق القوافل اثقتها في المدرب الهادي المقراني وعززت لاطار الفني بالمدرب فرحات زروق كمدرب مساعد له وقد باشر زروق مهامه مساء اليوم في مركب قفصة وذلك استعدادا للمرحلة القادمة من مرحلة الصعود.