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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
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الرياضة
قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018 | 17:35

الشروق اون لاين - مكتب قفصة - حسين الحيدوري

جددت الهيئة المديرة لفريق القوافل اثقتها في المدرب الهادي المقراني وعززت لاطار الفني بالمدرب فرحات زروق كمدرب مساعد له وقد باشر زروق مهامه مساء اليوم في مركب قفصة وذلك استعدادا للمرحلة القادمة من مرحلة الصعود.

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قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018 السّاعة 17:35
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الرياضة
قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018 | 17:35

الشروق اون لاين - مكتب قفصة - حسين الحيدوري

جددت الهيئة المديرة لفريق القوافل اثقتها في المدرب الهادي المقراني وعززت لاطار الفني بالمدرب فرحات زروق كمدرب مساعد له وقد باشر زروق مهامه مساء اليوم في مركب قفصة وذلك استعدادا للمرحلة القادمة من مرحلة الصعود.

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قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018 السّاعة 17:35
جددت الهيئة المديرة لفريق القوافل اثقتها في المدرب الهادي المقراني وعززت لاطار الفني بالمدرب فرحات زروق...
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الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
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بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
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سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
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