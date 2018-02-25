سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا

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الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نجحت أعوان فرقة الشرطة العدلية بخزامة ليلة البارحة إثر مداهمة منزل بالجهة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر حوالي 19 سنة عمدا منذ أسبوع إلى تنفيذ عميلة "نطرة" للنائبة التابعة لحركة النهضة عن دائرة فرنسا دليلة ببة حيث قام بالاستحواذ على هاتفها الجوال عندما كان على دراجة نارية منذ أسبوع ولاذا بالفرار.
ثم قام المظنون فيه بالتحول إلى أحد المحلات التجارية وفرط في المسروق لكن أعوان الفرقة المذكورة نجحوا ليلة البارحة من الإطاحة به واسترجاع الهاتف الجوال بعد أن دلهم على صاحب المحل وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.
الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نجحت أعوان فرقة الشرطة العدلية بخزامة ليلة البارحة إثر مداهمة منزل بالجهة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر حوالي 19 سنة عمدا منذ أسبوع إلى تنفيذ عميلة "نطرة" للنائبة التابعة لحركة النهضة عن دائرة فرنسا دليلة ببة حيث قام بالاستحواذ على هاتفها الجوال عندما كان على دراجة نارية منذ أسبوع ولاذا بالفرار.
ثم قام المظنون فيه بالتحول إلى أحد المحلات التجارية وفرط في المسروق لكن أعوان الفرقة المذكورة نجحوا ليلة البارحة من الإطاحة به واسترجاع الهاتف الجوال بعد أن دلهم على صاحب المحل وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018