سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نجحت أعوان فرقة الشرطة العدلية بخزامة ليلة البارحة إثر مداهمة منزل بالجهة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر حوالي 19 سنة عمدا منذ أسبوع إلى تنفيذ عميلة "نطرة" للنائبة التابعة لحركة النهضة عن دائرة فرنسا دليلة ببة حيث قام بالاستحواذ على هاتفها الجوال عندما كان على دراجة نارية منذ أسبوع ولاذا بالفرار.

ثم قام المظنون فيه بالتحول إلى أحد المحلات التجارية وفرط في المسروق لكن أعوان الفرقة المذكورة نجحوا ليلة البارحة من الإطاحة به واسترجاع الهاتف الجوال بعد أن دلهم على صاحب المحل وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.