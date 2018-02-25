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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
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سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018 | 17:27

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نجحت أعوان فرقة الشرطة العدلية بخزامة ليلة البارحة إثر مداهمة منزل بالجهة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر حوالي 19 سنة عمدا منذ أسبوع إلى تنفيذ عميلة "نطرة" للنائبة التابعة لحركة النهضة عن دائرة فرنسا دليلة ببة حيث قام بالاستحواذ على هاتفها الجوال عندما كان على دراجة نارية منذ أسبوع ولاذا بالفرار.

ثم قام المظنون فيه بالتحول إلى أحد المحلات التجارية وفرط في المسروق لكن أعوان الفرقة المذكورة نجحوا ليلة البارحة من الإطاحة به واسترجاع الهاتف الجوال بعد أن دلهم على صاحب المحل وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.

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سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018 | 17:27

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نجحت أعوان فرقة الشرطة العدلية بخزامة ليلة البارحة إثر مداهمة منزل بالجهة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر حوالي 19 سنة عمدا منذ أسبوع إلى تنفيذ عميلة "نطرة" للنائبة التابعة لحركة النهضة عن دائرة فرنسا دليلة ببة حيث قام بالاستحواذ على هاتفها الجوال عندما كان على دراجة نارية منذ أسبوع ولاذا بالفرار.

ثم قام المظنون فيه بالتحول إلى أحد المحلات التجارية وفرط في المسروق لكن أعوان الفرقة المذكورة نجحوا ليلة البارحة من الإطاحة به واسترجاع الهاتف الجوال بعد أن دلهم على صاحب المحل وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.

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وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم اليوم الأحد إن قوات الأمن أحبطت هجومين حتى الآن هذا العام في الوقت...
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سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
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