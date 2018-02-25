عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"

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اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر "عبير موسي" ان "دخول من وضفتهم بذوي الفكر الظلامي المتطرف ضمن قائمات مستقلة في الانتخابات البلدية القادمة وتغلغلهم في المحليات يعد خيانة "عظمى في حق الوطن" وفق تقديرها داعية رئيس الجمهورية الى "رفع يده عن من اسمتهم بـ"الاخوانجية " قبل 2019.
واضافت، خلال اجتماع عام انتظم، الاحد، في صفاقس، ان عدم تقدم الحزب الدستوري الحر في جميع الدوائر البلدية هو خيار استراتيجي يهدف الى مزيد تأهيل وجاهزية هياكله في جميع الدوائر البلدية حتى يكون اكثر تأثيرا مشيرة الى ان حزبها يراهن على التواجد في مواقع القرار وتغيير المنظومة السياسية الراهنة في البلاد وتنقيح الدستور سيما الباب السابع منه المتعلق بالحكم المحلي قائلة "إن الاحكام المتعلقة بالحكم المحلي لن تطبق وان كان ذلك على جثتنا".
وفي سياق متصل اوضحت "موسي" ان الحكم المحلي يعد تفكيكا لمنظومة الدولة وضربا لسيادتها ولمركزية القرار وتقسيمها لمجموعة من الدويلات " مؤكدة ان الحزب الدستوري الحر" لن يركع حتى وان خسر الانتخابات البلدية القادمة وسوف يقترح دستوراغ آخر لحماية الدولة وسيادتها ووضع هيئات دستورية تضمن الحرية والاستقرار السياسي وتحافظ على قوة مركز القرار" .
يذكر ان الحزب الدستوري الحر قد تقدم للانتخابات البلدية القادمة في جهة صفاقس ب3 قائمات وهي الدائرة البلدية صفاقس المدينة يمثلها رجل الاعمال "وسام الشعري" والدائرة البلدية ساقية الدائر وتمثلها "اميرة بن مخلوف" والدائرة البلدية "الحنشة" ويمثلها رجل الاعمال "عبد الرزاق الزياني".
اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر "عبير موسي" ان "دخول من وضفتهم بذوي الفكر الظلامي المتطرف ضمن قائمات مستقلة في الانتخابات البلدية القادمة وتغلغلهم في المحليات يعد خيانة "عظمى في حق الوطن" وفق تقديرها داعية رئيس الجمهورية الى "رفع يده عن من اسمتهم بـ"الاخوانجية " قبل 2019.
واضافت، خلال اجتماع عام انتظم، الاحد، في صفاقس، ان عدم تقدم الحزب الدستوري الحر في جميع الدوائر البلدية هو خيار استراتيجي يهدف الى مزيد تأهيل وجاهزية هياكله في جميع الدوائر البلدية حتى يكون اكثر تأثيرا مشيرة الى ان حزبها يراهن على التواجد في مواقع القرار وتغيير المنظومة السياسية الراهنة في البلاد وتنقيح الدستور سيما الباب السابع منه المتعلق بالحكم المحلي قائلة "إن الاحكام المتعلقة بالحكم المحلي لن تطبق وان كان ذلك على جثتنا".
وفي سياق متصل اوضحت "موسي" ان الحكم المحلي يعد تفكيكا لمنظومة الدولة وضربا لسيادتها ولمركزية القرار وتقسيمها لمجموعة من الدويلات " مؤكدة ان الحزب الدستوري الحر" لن يركع حتى وان خسر الانتخابات البلدية القادمة وسوف يقترح دستوراغ آخر لحماية الدولة وسيادتها ووضع هيئات دستورية تضمن الحرية والاستقرار السياسي وتحافظ على قوة مركز القرار" .
يذكر ان الحزب الدستوري الحر قد تقدم للانتخابات البلدية القادمة في جهة صفاقس ب3 قائمات وهي الدائرة البلدية صفاقس المدينة يمثلها رجل الاعمال "وسام الشعري" والدائرة البلدية ساقية الدائر وتمثلها "اميرة بن مخلوف" والدائرة البلدية "الحنشة" ويمثلها رجل الاعمال "عبد الرزاق الزياني".
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018