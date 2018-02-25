الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية

ضمنت فرق مستقبل الرجيش /الرابطة 3/ والنجم العلوي /الرابطة 3/ واتحاد تطاوين /الرابطة 2/ الى جانب مستقبل قابس /الرابطة 1/ والنجم الساحلي /الرابطة 1/ والنادي البنزرتي /الرابطة 1/ والنادي الافريقي /الرابطة 1/ والنادي الصفاقسي /الرابطة 1/ تاهلها الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم .

وفي مباريات الدور ثمن النهائي التي اقيمت اليوم الاحد فاز اتحاد تطاوين على اولمبيك مدنين 1/2 بعد تمديد الوقت وانتصر مستقبل الرجيش من الرابطة 3 على نجم المتلوي الذي ينشط في بطولة الاضواء 0/1

وتفوق فريق مستقبل قابس على مضيفه الاولمبي للنقل الذي يلعب في الرابطة الثالثة بنتيجة 0/1 في مقابلة تخللتها احداث عنف ومشاهد غير رياضية من جانب الجماهير. فيما انتهت مباراة سبورتينغ المكنين /الرابطة 3/ وضيفه النجم الرياضي العلوي بالتعادل 1/1 قبل ان يتاهل الضيوف بفضل ركلات الجزاء الترشيحية 3/4

وفي بنبلة لم يجد النجم الساحلي صعوبة في حسم التاهل الى ربع النهائي على حساب جاره النادي الرياضي البنبلي /الرابطة 3/ بنتيجة 0/2 . سجل للنجم ايمن الصفاقسي وسليم بن بلقاسم وضمن النادي البنزرتي تواجده في ربع النهائي على حساب الملعب التونسي. انتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي 0/0 قبل ان يفوز فريق الشمال بركلات الجزاء الترجيحية 4/2 وكان النادي الصفاقسي والنادي الافريقي تاهلا بدورهما امس السبت الى ربع النهائي عقب فوز الاول على الاتحاد المنستيري (1-0) في المنستير وانتصار الثاني على مستقبل السبيخة 3-1 بعد تمديد الوقت (0-0 الوقت الاصلي) في السبيخة.

وستقام عملية القرعة الخاصة بالدورين ربع النهائي ونصف النهائي يوم 18 مارس القادم خلال حصة "الاحد الرياضي" على القناة الوطنية الاولى.

الاحد 25 فيفري 2018

اتحاد تطاوين 2 اولمبيك مدنين 1

المستقبل الرياضي بالرجيش 1 نجم المتلوي 0

الاولمبي للنقل 0 مستقبل قابس 1

سبورتينغ المكنين 1 النجم الرياضي العلوي 1

تأهل النجم العلوي بفضل ركلات الجزاء الترشيحية 3/4

النادي الرياضي البنبلي 0 النجم الساحلي 2

الملعب التونسي 0 النادي البنزرتي 0

تأهل البنزرتي بركلات الجزاء الترشيحية 2/4

السبت 24 فيفري 2018

الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي صفر-1

المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي 1-3 (بعد تمديد الوقت)