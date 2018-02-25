الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية

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ضمنت فرق مستقبل الرجيش /الرابطة 3/ والنجم العلوي /الرابطة 3/ واتحاد تطاوين /الرابطة 2/ الى جانب مستقبل قابس /الرابطة 1/ والنجم الساحلي /الرابطة 1/ والنادي البنزرتي /الرابطة 1/ والنادي الافريقي /الرابطة 1/ والنادي الصفاقسي /الرابطة 1/ تاهلها الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم .
وفي مباريات الدور ثمن النهائي التي اقيمت اليوم الاحد فاز اتحاد تطاوين على اولمبيك مدنين 1/2 بعد تمديد الوقت وانتصر مستقبل الرجيش من الرابطة 3 على نجم المتلوي الذي ينشط في بطولة الاضواء 0/1
وتفوق فريق مستقبل قابس على مضيفه الاولمبي للنقل الذي يلعب في الرابطة الثالثة بنتيجة 0/1 في مقابلة تخللتها احداث عنف ومشاهد غير رياضية من جانب الجماهير. فيما انتهت مباراة سبورتينغ المكنين /الرابطة 3/ وضيفه النجم الرياضي العلوي بالتعادل 1/1 قبل ان يتاهل الضيوف بفضل ركلات الجزاء الترشيحية 3/4
وفي بنبلة لم يجد النجم الساحلي صعوبة في حسم التاهل الى ربع النهائي على حساب جاره النادي الرياضي البنبلي /الرابطة 3/ بنتيجة 0/2 . سجل للنجم ايمن الصفاقسي وسليم بن بلقاسم وضمن النادي البنزرتي تواجده في ربع النهائي على حساب الملعب التونسي. انتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي 0/0 قبل ان يفوز فريق الشمال بركلات الجزاء الترجيحية 4/2 وكان النادي الصفاقسي والنادي الافريقي تاهلا بدورهما امس السبت الى ربع النهائي عقب فوز الاول على الاتحاد المنستيري (1-0) في المنستير وانتصار الثاني على مستقبل السبيخة 3-1 بعد تمديد الوقت (0-0 الوقت الاصلي) في السبيخة.
وستقام عملية القرعة الخاصة بالدورين ربع النهائي ونصف النهائي يوم 18 مارس القادم خلال حصة "الاحد الرياضي" على القناة الوطنية الاولى.
الاحد 25 فيفري 2018
اتحاد تطاوين 2 اولمبيك مدنين 1
المستقبل الرياضي بالرجيش 1 نجم المتلوي 0
الاولمبي للنقل 0 مستقبل قابس 1
سبورتينغ المكنين 1 النجم الرياضي العلوي 1
تأهل النجم العلوي بفضل ركلات الجزاء الترشيحية 3/4
النادي الرياضي البنبلي 0 النجم الساحلي 2
الملعب التونسي 0 النادي البنزرتي 0
تأهل البنزرتي بركلات الجزاء الترشيحية 2/4
السبت 24 فيفري 2018
الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي صفر-1
المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي 1-3 (بعد تمديد الوقت)
ضمنت فرق مستقبل الرجيش /الرابطة 3/ والنجم العلوي /الرابطة 3/ واتحاد تطاوين /الرابطة 2/ الى جانب مستقبل قابس /الرابطة 1/ والنجم الساحلي /الرابطة 1/ والنادي البنزرتي /الرابطة 1/ والنادي الافريقي /الرابطة 1/ والنادي الصفاقسي /الرابطة 1/ تاهلها الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم .
وفي مباريات الدور ثمن النهائي التي اقيمت اليوم الاحد فاز اتحاد تطاوين على اولمبيك مدنين 1/2 بعد تمديد الوقت وانتصر مستقبل الرجيش من الرابطة 3 على نجم المتلوي الذي ينشط في بطولة الاضواء 0/1
وتفوق فريق مستقبل قابس على مضيفه الاولمبي للنقل الذي يلعب في الرابطة الثالثة بنتيجة 0/1 في مقابلة تخللتها احداث عنف ومشاهد غير رياضية من جانب الجماهير. فيما انتهت مباراة سبورتينغ المكنين /الرابطة 3/ وضيفه النجم الرياضي العلوي بالتعادل 1/1 قبل ان يتاهل الضيوف بفضل ركلات الجزاء الترشيحية 3/4
وفي بنبلة لم يجد النجم الساحلي صعوبة في حسم التاهل الى ربع النهائي على حساب جاره النادي الرياضي البنبلي /الرابطة 3/ بنتيجة 0/2 . سجل للنجم ايمن الصفاقسي وسليم بن بلقاسم وضمن النادي البنزرتي تواجده في ربع النهائي على حساب الملعب التونسي. انتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي 0/0 قبل ان يفوز فريق الشمال بركلات الجزاء الترجيحية 4/2 وكان النادي الصفاقسي والنادي الافريقي تاهلا بدورهما امس السبت الى ربع النهائي عقب فوز الاول على الاتحاد المنستيري (1-0) في المنستير وانتصار الثاني على مستقبل السبيخة 3-1 بعد تمديد الوقت (0-0 الوقت الاصلي) في السبيخة.
وستقام عملية القرعة الخاصة بالدورين ربع النهائي ونصف النهائي يوم 18 مارس القادم خلال حصة "الاحد الرياضي" على القناة الوطنية الاولى.
الاحد 25 فيفري 2018
اتحاد تطاوين 2 اولمبيك مدنين 1
المستقبل الرياضي بالرجيش 1 نجم المتلوي 0
الاولمبي للنقل 0 مستقبل قابس 1
سبورتينغ المكنين 1 النجم الرياضي العلوي 1
تأهل النجم العلوي بفضل ركلات الجزاء الترشيحية 3/4
النادي الرياضي البنبلي 0 النجم الساحلي 2
الملعب التونسي 0 النادي البنزرتي 0
تأهل البنزرتي بركلات الجزاء الترشيحية 2/4
السبت 24 فيفري 2018
الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي صفر-1
المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي 1-3 (بعد تمديد الوقت)
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18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
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18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
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15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018