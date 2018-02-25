الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة

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قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، الاحد بجربة، "أن الهيئة الإدارية، ستعقد اجتماعا لها الثلاثاء المقبل، للنظر في خطة نضالية جديدة أمام صمت الوزارة والحكومة وعدم وجود أية مبادرات جدية للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.
واكد لدى إشرافه على اشغال مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون، أن صعوبة المرحلة تستوجب وحدة نوعية للقطاع وتحركه كالجسم الواحد وهو ما من شأنه أن يجعله قادرا على تحقيق كل ما يناضل لأجله داعيا المدرسين الى الحذر وعدم التراجع عن مطالبهم سواء المتعلقة بحق التقاعد أو تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس والحفاظ على المدرسة العمومية.
وقال أن النقابة تسعى إلى مفاوضات جدية باعتبارها الحل الأسلم لتحقيق الاهداف غير أنها لم تتوصل الى اية نتيجة مع حكومة تراهن على تاليب الرأي العام ضد النقابة والمدرسين ودفع الاحتقان الاجتماعي بين التونسيين وحالة الفوضى بدل الدفع نحو إرساء سلم اجتماعي والذهاب نحو طاولة المفاوضات على حد تعبيره. وذكر اليعقوبي أن الحكومة لا تضع إصلاح التعليم ضمن اجنداتها اذ لم ينبثق عن المجلس الوزاري حول القطاع أي إجراء لفائدة التربية والتعليم مشددا ان مصلحة التلاميذ تظل خارج دائرة الصراع مع الحكومة. وقال "أن الحديث عن سنة بيضاء حلم من يريد لنقابة التعليم الثانوي أن تنكسر"موضحا أن النقابة ستضغط بكل ما لديها من قوة دون أن تكون الضريبة على حساب التلاميذ".
قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، الاحد بجربة، "أن الهيئة الإدارية، ستعقد اجتماعا لها الثلاثاء المقبل، للنظر في خطة نضالية جديدة أمام صمت الوزارة والحكومة وعدم وجود أية مبادرات جدية للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.
واكد لدى إشرافه على اشغال مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون، أن صعوبة المرحلة تستوجب وحدة نوعية للقطاع وتحركه كالجسم الواحد وهو ما من شأنه أن يجعله قادرا على تحقيق كل ما يناضل لأجله داعيا المدرسين الى الحذر وعدم التراجع عن مطالبهم سواء المتعلقة بحق التقاعد أو تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس والحفاظ على المدرسة العمومية.
وقال أن النقابة تسعى إلى مفاوضات جدية باعتبارها الحل الأسلم لتحقيق الاهداف غير أنها لم تتوصل الى اية نتيجة مع حكومة تراهن على تاليب الرأي العام ضد النقابة والمدرسين ودفع الاحتقان الاجتماعي بين التونسيين وحالة الفوضى بدل الدفع نحو إرساء سلم اجتماعي والذهاب نحو طاولة المفاوضات على حد تعبيره. وذكر اليعقوبي أن الحكومة لا تضع إصلاح التعليم ضمن اجنداتها اذ لم ينبثق عن المجلس الوزاري حول القطاع أي إجراء لفائدة التربية والتعليم مشددا ان مصلحة التلاميذ تظل خارج دائرة الصراع مع الحكومة. وقال "أن الحديث عن سنة بيضاء حلم من يريد لنقابة التعليم الثانوي أن تنكسر"موضحا أن النقابة ستضغط بكل ما لديها من قوة دون أن تكون الضريبة على حساب التلاميذ".
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018