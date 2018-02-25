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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
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الأولى
الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018 | 16:52

قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، الاحد بجربة، "أن الهيئة الإدارية، ستعقد اجتماعا لها الثلاثاء المقبل، للنظر في خطة نضالية جديدة أمام صمت الوزارة والحكومة وعدم وجود أية مبادرات جدية للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.

واكد لدى إشرافه على اشغال مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون، أن صعوبة المرحلة تستوجب وحدة نوعية للقطاع وتحركه كالجسم الواحد وهو ما من شأنه أن يجعله قادرا على تحقيق كل ما يناضل لأجله داعيا المدرسين الى الحذر وعدم التراجع عن مطالبهم سواء المتعلقة بحق التقاعد أو تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس والحفاظ على المدرسة العمومية.

وقال أن النقابة تسعى إلى مفاوضات جدية باعتبارها الحل الأسلم لتحقيق الاهداف غير أنها لم تتوصل الى اية نتيجة مع حكومة تراهن على تاليب الرأي العام ضد النقابة والمدرسين ودفع الاحتقان الاجتماعي بين التونسيين وحالة الفوضى بدل الدفع نحو إرساء سلم اجتماعي والذهاب نحو طاولة المفاوضات على حد تعبيره.  وذكر اليعقوبي أن الحكومة لا تضع إصلاح التعليم ضمن اجنداتها اذ لم ينبثق عن المجلس الوزاري حول القطاع أي إجراء لفائدة التربية والتعليم مشددا ان مصلحة التلاميذ تظل خارج دائرة الصراع مع الحكومة. وقال "أن الحديث عن سنة بيضاء حلم من يريد لنقابة التعليم الثانوي أن تنكسر"موضحا أن النقابة ستضغط بكل ما لديها من قوة دون أن تكون الضريبة على حساب التلاميذ".

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الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018 | 16:52

قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، الاحد بجربة، "أن الهيئة الإدارية، ستعقد اجتماعا لها الثلاثاء المقبل، للنظر في خطة نضالية جديدة أمام صمت الوزارة والحكومة وعدم وجود أية مبادرات جدية للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.

واكد لدى إشرافه على اشغال مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون، أن صعوبة المرحلة تستوجب وحدة نوعية للقطاع وتحركه كالجسم الواحد وهو ما من شأنه أن يجعله قادرا على تحقيق كل ما يناضل لأجله داعيا المدرسين الى الحذر وعدم التراجع عن مطالبهم سواء المتعلقة بحق التقاعد أو تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس والحفاظ على المدرسة العمومية.

وقال أن النقابة تسعى إلى مفاوضات جدية باعتبارها الحل الأسلم لتحقيق الاهداف غير أنها لم تتوصل الى اية نتيجة مع حكومة تراهن على تاليب الرأي العام ضد النقابة والمدرسين ودفع الاحتقان الاجتماعي بين التونسيين وحالة الفوضى بدل الدفع نحو إرساء سلم اجتماعي والذهاب نحو طاولة المفاوضات على حد تعبيره.  وذكر اليعقوبي أن الحكومة لا تضع إصلاح التعليم ضمن اجنداتها اذ لم ينبثق عن المجلس الوزاري حول القطاع أي إجراء لفائدة التربية والتعليم مشددا ان مصلحة التلاميذ تظل خارج دائرة الصراع مع الحكومة. وقال "أن الحديث عن سنة بيضاء حلم من يريد لنقابة التعليم الثانوي أن تنكسر"موضحا أن النقابة ستضغط بكل ما لديها من قوة دون أن تكون الضريبة على حساب التلاميذ".

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الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
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