تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
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17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
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تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
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شهدت ولاية تطاوين حركة جزئية في سلك المعتمدين، حيث تمت نقلة معتمد الصمار مولدي التركي الى معتمدية تطاوين الشمالية وتعيين عبد الرزاق الحمزاوي خلفه. كما تم تعيين محمد الجرو بمعتمدية بني مهيرة المحدثة اخيرا. هذا ولا تزال تسجل معتمدية تطاوين الجنوبية شغورا.
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تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
الشروق اون لاين - يثرب مشيري
شهدت ولاية تطاوين حركة جزئية في سلك المعتمدين، حيث تمت نقلة معتمد الصمار مولدي التركي الى معتمدية تطاوين الشمالية وتعيين عبد الرزاق الحمزاوي خلفه. كما تم تعيين محمد الجرو بمعتمدية بني مهيرة المحدثة اخيرا. هذا ولا تزال تسجل معتمدية تطاوين الجنوبية شغورا.
ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018 السّاعة 18:36
استقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" على فرض عقوبة على الفرنسى سمير نصرى، لاعب مانشستر سيتى السابق،...المزيد >>
وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018 السّاعة 18:30
أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أنه يتعين وضع تشريعات وقوانين تجبر المواطنين على...المزيد >>
سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018 السّاعة 18:22
أفادت السفارة الروسية لدى تونس، اليوم الأحد، بأن السفينة التي تم احتجازها في صفاقس منذ أكثر من أسبوع،...المزيد >>
وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018 السّاعة 17:56
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم اليوم الأحد إن قوات الأمن أحبطت هجومين حتى الآن هذا العام في الوقت...المزيد >>
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018
سفيان الأسودالهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.المزيد >>
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