تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

شهدت ولاية تطاوين حركة جزئية في سلك المعتمدين، حيث تمت نقلة معتمد الصمار مولدي التركي الى معتمدية تطاوين الشمالية وتعيين عبد الرزاق الحمزاوي خلفه. كما تم تعيين محمد الجرو بمعتمدية بني مهيرة المحدثة اخيرا. هذا ولا تزال تسجل معتمدية تطاوين الجنوبية شغورا.