بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب

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17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
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17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
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17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
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17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
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17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
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16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
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16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
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16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
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15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
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15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- زهير المليكي
النتائج :
النادي الرياضي ببئر الحفي / الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان ( 3 - 0 )
نادي اولمبيك اولاد حفوز / الامل الرياضي بسيدي علي بن عون ( 2 – 2 )
النجم الرياضي بالزهور / النادجي الرياضي بفوسانة ( 3 – 0 )
تالة الرياضية / الامل الرياضي بجدليان ( 3 - 0 )
النهوض الرياضي بالمزونة ( معفى )
الترتيب
1 – تالة الرياضية 22 ن
2– النجم الرياضي بالزهور 20 ن
3 – الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان 19 ن
4 - نادي اولمبيك اولاد حفوز 16 ن
5 – النادي الرياضي ببئر الحفي 13 ن
6 - الامل الرياضي بجدليان 10 ن
7-الامل الرياضي بسيدي علي بن عون 7 ن
8 - النهوض الرياضي بالمزونة 6 ن
9- النادي الرياضي بفوسانة 1 ن
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- زهير المليكي
النتائج :
النادي الرياضي ببئر الحفي / الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان ( 3 - 0 )
نادي اولمبيك اولاد حفوز / الامل الرياضي بسيدي علي بن عون ( 2 – 2 )
النجم الرياضي بالزهور / النادجي الرياضي بفوسانة ( 3 – 0 )
تالة الرياضية / الامل الرياضي بجدليان ( 3 - 0 )
النهوض الرياضي بالمزونة ( معفى )
الترتيب
1 – تالة الرياضية 22 ن
2– النجم الرياضي بالزهور 20 ن
3 – الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان 19 ن
4 - نادي اولمبيك اولاد حفوز 16 ن
5 – النادي الرياضي ببئر الحفي 13 ن
6 - الامل الرياضي بجدليان 10 ن
7-الامل الرياضي بسيدي علي بن عون 7 ن
8 - النهوض الرياضي بالمزونة 6 ن
9- النادي الرياضي بفوسانة 1 ن
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018