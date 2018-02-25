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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
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الرياضة
بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018 | 16:24

سيدي بوزيد - الشروق  اون لاين- زهير المليكي

النتائج :

النادي الرياضي ببئر الحفي / الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان ( 3 -  0 )

نادي اولمبيك اولاد حفوز  /  الامل الرياضي بسيدي علي بن عون ( 2 – 2 )

النجم الرياضي بالزهور /  النادجي الرياضي بفوسانة  ( 3 – 0 )

تالة الرياضية  / الامل الرياضي بجدليان  ( 3  - 0 )

النهوض الرياضي بالمزونة ( معفى )

الترتيب

1 – تالة الرياضية 22 ن

2–  النجم الرياضي بالزهور 20  ن              

3 – الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان  19 ن

4 - نادي اولمبيك اولاد حفوز 16 ن

5 – النادي الرياضي ببئر الحفي 13 ن

6 - الامل الرياضي بجدليان 10 ن 

7-الامل الرياضي بسيدي علي بن عون 7 ن

8 - النهوض الرياضي بالمزونة  6 ن

9- النادي الرياضي بفوسانة 1 ن

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25 فيفري 2018 السّاعة 16:24
بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
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الرياضة
بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018 | 16:24

سيدي بوزيد - الشروق  اون لاين- زهير المليكي

النتائج :

النادي الرياضي ببئر الحفي / الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان ( 3 -  0 )

نادي اولمبيك اولاد حفوز  /  الامل الرياضي بسيدي علي بن عون ( 2 – 2 )

النجم الرياضي بالزهور /  النادجي الرياضي بفوسانة  ( 3 – 0 )

تالة الرياضية  / الامل الرياضي بجدليان  ( 3  - 0 )

النهوض الرياضي بالمزونة ( معفى )

الترتيب

1 – تالة الرياضية 22 ن

2–  النجم الرياضي بالزهور 20  ن              

3 – الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان  19 ن

4 - نادي اولمبيك اولاد حفوز 16 ن

5 – النادي الرياضي ببئر الحفي 13 ن

6 - الامل الرياضي بجدليان 10 ن 

7-الامل الرياضي بسيدي علي بن عون 7 ن

8 - النهوض الرياضي بالمزونة  6 ن

9- النادي الرياضي بفوسانة 1 ن

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