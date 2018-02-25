كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل

ضمن كل من اتحاد تطاوين والمستقبل الرياضي بالرجيش تأهلهما الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب انتصار الاول اليوم الاحد في ثمن النهائي على اولمبيك مدنين 1/2 بعد تمديد الوقت وفوز الثاني على نجم المتلوي 0/1

كما تأهل الى ربع النهائي اليوم فريق مستقبل قابس اثر انتصاره على مضيفه الاولمبي للنقل 0/1 وكان النادي الصفاقسي والنادي الافريقي تاهلا بدورهما امس السبت الى ربع النهائي عقب فوز الاول على الاتحاد المنستيري (1-0) في المنستير وانتصار الثاني على مستقبل السبيخة 3-1 بعد تمديد الوقت (0-0 الوقت الاصلي) في السبيخة.

وتدور بقية مقابلات هذا الدور حاليا

الاحد 25 فيفري 2018

اتحاد تطاوين 2 اولمبيك مدنين 1

المستقبل الرياضي بالرجيش 1 نجم المتلوي 0

الاولمبي للنقل 0 مستقبل قابس 1

السبت 24 فيفري 2018

الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي صفر-1

المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي 1-3