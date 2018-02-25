كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل

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ضمن كل من اتحاد تطاوين والمستقبل الرياضي بالرجيش تأهلهما الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب انتصار الاول اليوم الاحد في ثمن النهائي على اولمبيك مدنين 1/2 بعد تمديد الوقت وفوز الثاني على نجم المتلوي 0/1
كما تأهل الى ربع النهائي اليوم فريق مستقبل قابس اثر انتصاره على مضيفه الاولمبي للنقل 0/1 وكان النادي الصفاقسي والنادي الافريقي تاهلا بدورهما امس السبت الى ربع النهائي عقب فوز الاول على الاتحاد المنستيري (1-0) في المنستير وانتصار الثاني على مستقبل السبيخة 3-1 بعد تمديد الوقت (0-0 الوقت الاصلي) في السبيخة.
وتدور بقية مقابلات هذا الدور حاليا
الاحد 25 فيفري 2018
اتحاد تطاوين 2 اولمبيك مدنين 1
المستقبل الرياضي بالرجيش 1 نجم المتلوي 0
الاولمبي للنقل 0 مستقبل قابس 1
السبت 24 فيفري 2018
الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي صفر-1
المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي 1-3
ضمن كل من اتحاد تطاوين والمستقبل الرياضي بالرجيش تأهلهما الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب انتصار الاول اليوم الاحد في ثمن النهائي على اولمبيك مدنين 1/2 بعد تمديد الوقت وفوز الثاني على نجم المتلوي 0/1
كما تأهل الى ربع النهائي اليوم فريق مستقبل قابس اثر انتصاره على مضيفه الاولمبي للنقل 0/1 وكان النادي الصفاقسي والنادي الافريقي تاهلا بدورهما امس السبت الى ربع النهائي عقب فوز الاول على الاتحاد المنستيري (1-0) في المنستير وانتصار الثاني على مستقبل السبيخة 3-1 بعد تمديد الوقت (0-0 الوقت الاصلي) في السبيخة.
وتدور بقية مقابلات هذا الدور حاليا
الاحد 25 فيفري 2018
اتحاد تطاوين 2 اولمبيك مدنين 1
المستقبل الرياضي بالرجيش 1 نجم المتلوي 0
الاولمبي للنقل 0 مستقبل قابس 1
السبت 24 فيفري 2018
الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي صفر-1
المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي 1-3
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018