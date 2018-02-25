سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات

داهمت وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد أمس السبت 24 فيفري 2018 منزلا بجهة الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد وبتفتيشه حجزت داخله كمية من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" تزن حوالي 250 غراما وآلة حادة وبندقية صيد دون رخصة ومبلغ مالي قدره 430 دينارا تونسيا متأت من تجارة المخدّرات ومبالغ مالية مختلفة من عملات أجنبية.

وقد تجمع بالمكان عدد من الأشخاص وتعمّدوا رشق أعوان الحرس الوطني بالحجارة في محاولة لتمكين صاحب المنزل وزوجته من الفرار إلا أنّه تمّ تفريقهم. بإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد بالإحتفاظ بصاحب المنزل وزوجته بإعتبارها مورطة معه في ترويج المخدّرات.