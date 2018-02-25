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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
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الوطنية
وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018 | 15:33

تعتزم ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻮﺭﺯﺍ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ "ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ" حسب ما رود في نص بلاغ الجمعية ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ "ﻓﻘﻨﺎ ﺑﻴﻜﻢ" ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء القادم انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا امام مقر هيئة الحقيقة والكرامة بالعاصمة.

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وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018 | 15:33

تعتزم ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻮﺭﺯﺍ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ "ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ" حسب ما رود في نص بلاغ الجمعية ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ "ﻓﻘﻨﺎ ﺑﻴﻜﻢ" ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء القادم انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا امام مقر هيئة الحقيقة والكرامة بالعاصمة.

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25 فيفري 2018 السّاعة 15:33
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خاص: براهم في زيارة رسمية الى السعودية
25 فيفري 2018 السّاعة 11:45
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ظاهرة لعبة الحوت الازرق تنتشر :اقتــــلوا الاطفــــال وهم يلعبــــون
24 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«قتل الاطفال وهم يلعبون»... هذا زمن أطفالنا فبعد...
المزيد >>
صوت الشارع:كيف نحمي أطفالنا من العاب الموت؟
24 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الأولياء هم المسؤولون عن مراقبة أبنائهم. على...
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سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
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هددها بنشر صورها.. وابتزها طيلة 14 سنة تقارير: الفيفا يقترب من سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر الياس الغربي يستقيل من قناة الحوار التونسي عمدة مدينة أمريكية ترفع راتب حارسها الشخصي لألف ضعف لقاء... الممثل مراد كروت في حالة صحية حرجة النفيضة: إصابة 17 عامل حضائر إثر حادث مرور جريدة الشروق ليوم السبت 24 فيفري 2018 القصر- قفصة: انهيار جزء من سور السوق البلدي
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