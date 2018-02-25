وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
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18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
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18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
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18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
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18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
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17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
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17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
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17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
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17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
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17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
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17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
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17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
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16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
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16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
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16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
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15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018
سفيان الأسودالهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
تعتزم ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻮﺭﺯﺍ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ "ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ" حسب ما رود في نص بلاغ الجمعية ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ "ﻓﻘﻨﺎ ﺑﻴﻜﻢ" ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء القادم انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا امام مقر هيئة الحقيقة والكرامة بالعاصمة.
وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018 السّاعة 15:33
تعتزم ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻮﺭﺯﺍ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ "ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ" حسب ما رود في نص بلاغ...المزيد >>
خاص: براهم في زيارة رسمية الى السعودية
25 فيفري 2018 السّاعة 11:45
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت...المزيد >>
ظاهرة لعبة الحوت الازرق تنتشر :اقتــــلوا الاطفــــال وهم يلعبــــون
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الأولياء هم المسؤولون عن مراقبة أبنائهم. على...المزيد >>
وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
تعتزم ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻮﺭﺯﺍ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ "ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ" حسب ما رود في نص بلاغ الجمعية ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ "ﻓﻘﻨﺎ ﺑﻴﻜﻢ" ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء القادم انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا امام مقر هيئة الحقيقة والكرامة بالعاصمة.
وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018 السّاعة 15:33
تعتزم ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻮﺭﺯﺍ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ "ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ" حسب ما رود في نص بلاغ...المزيد >>
خاص: براهم في زيارة رسمية الى السعودية
25 فيفري 2018 السّاعة 11:45
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت...المزيد >>
ظاهرة لعبة الحوت الازرق تنتشر :اقتــــلوا الاطفــــال وهم يلعبــــون
24 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«قتل الاطفال وهم يلعبون»... هذا زمن أطفالنا فبعد...المزيد >>
صوت الشارع:كيف نحمي أطفالنا من العاب الموت؟
24 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الأولياء هم المسؤولون عن مراقبة أبنائهم. على...المزيد >>
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018
سفيان الأسودالهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة