بطل من ملحمة بن قردان يجري عملية جراحية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- منى البو عزيزي: يجري حاليا ضابط بالحرس الوطني شارك في ملحمة بن قردان عملية بمستشفى قوات الأمن بعد اصابته برصاصة على وجه الخطأ على مستوى ساقة اليسرى.