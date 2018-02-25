حلق الوادي: ضبط 10 أشخاص في محاولة لإجتياز الحدود البحرية خلسة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

ضبطت يوم 24 فيفري 2018 على الساعة 23.00 دورية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج 10 أشخاص من بينهم 8 قصر بجوار محيط ميناء حلق الوادي، وبالتحري معهم تبيّن وأنّهم كانوا بصدد محاولة إجتياز الحدود خلسة عبر التسلل إلى داخل الميناء والصعود على متن البواخر الراسية به.