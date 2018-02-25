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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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ماراطون قرطاج الدولي: فوز المغربي علاء هرويد في الرجال والامريكية ليلى رويز في السيدات
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الأولى
ماراطون قرطاج الدولي: فوز المغربي علاء هرويد في الرجال والامريكية ليلى رويز في السيدات
25 فيفري 2018 | 14:42

فاز العداء المغربي علاء هريود بالنسخة الرابعة لماراطون قرطاج الدولي اليوم الاحد 25 فيفري 2018 بعد ان قطع مسافة 192,42 كلم في ساعتين و32 دقيقة و34 ث متقدما على الاثيوبي ابيبي ليمام بيغنا (2س و37د و28ث) والمغربي عبد الرحيم غرهفور (2س و38د و37ث).

وفي صنف السيدات الت المرتبة الاولى الى الامريكية ليلى رويز (3س و25د و27ث) متقدمة على الايرانية زيمنتا زاند (3س و31د و46ث) والالمانية ايريكا الشعري (3س و44د و13ث).

وفي ما يلي نتائج مختلف السباقات:

الماراطون رجال:

1/علاء هريود (المغرب) 2س و32د و34

2/ ابيبي ليمام بيغنا (اثيوبيا) 2س و37د و28

3/ عبدالرحيم غرهفور (المغرب) 2س و38د و37

الماراطون سيدات:

1/ ليلى رويز (الولايات المتحدة) 3س و25د و27

2/ زيمنتا زاند (ايران) 3س و31د و46

3/ ايريكا الشعري (المانيا) 3س و44د و13

نصف الماراطون رجال:

1/ طارق الحشاني (تونس) 1س و09د و54

2/ محمد قبلي (تونس) 1س و10د و45

3/ عزالدين ايت الحاج (تونس) 1س و14د و13

نصف الماراطون سيدات:

1/ محبوبة بلقاسم (تونس) 1س و27د و45

2/ ماريون ازواغ (فرنسا) 1س و30د و24

3/ ندى العمري (تونس) 1س و37د و18

سباق 8 كلم رجال:

1/ نسيم السويسي (تونس) 26د و10

2/ شرف المولهي (تونس) 26د و11

 

3/ كمال الظريفي (تونس) 26د و56

سباق 8 كلم سيدات:

1/ ماغالي ريتويرتو (فرنسا) 38د و33

2/ رفات الميزوني (تونس) 41د و28

3/ عبير بن حسن (تونس) 42د و18

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الأولى
ماراطون قرطاج الدولي: فوز المغربي علاء هرويد في الرجال والامريكية ليلى رويز في السيدات
25 فيفري 2018 | 14:42

فاز العداء المغربي علاء هريود بالنسخة الرابعة لماراطون قرطاج الدولي اليوم الاحد 25 فيفري 2018 بعد ان قطع مسافة 192,42 كلم في ساعتين و32 دقيقة و34 ث متقدما على الاثيوبي ابيبي ليمام بيغنا (2س و37د و28ث) والمغربي عبد الرحيم غرهفور (2س و38د و37ث).

وفي صنف السيدات الت المرتبة الاولى الى الامريكية ليلى رويز (3س و25د و27ث) متقدمة على الايرانية زيمنتا زاند (3س و31د و46ث) والالمانية ايريكا الشعري (3س و44د و13ث).

وفي ما يلي نتائج مختلف السباقات:

الماراطون رجال:

1/علاء هريود (المغرب) 2س و32د و34

2/ ابيبي ليمام بيغنا (اثيوبيا) 2س و37د و28

3/ عبدالرحيم غرهفور (المغرب) 2س و38د و37

الماراطون سيدات:

1/ ليلى رويز (الولايات المتحدة) 3س و25د و27

2/ زيمنتا زاند (ايران) 3س و31د و46

3/ ايريكا الشعري (المانيا) 3س و44د و13

نصف الماراطون رجال:

1/ طارق الحشاني (تونس) 1س و09د و54

2/ محمد قبلي (تونس) 1س و10د و45

3/ عزالدين ايت الحاج (تونس) 1س و14د و13

نصف الماراطون سيدات:

1/ محبوبة بلقاسم (تونس) 1س و27د و45

2/ ماريون ازواغ (فرنسا) 1س و30د و24

3/ ندى العمري (تونس) 1س و37د و18

سباق 8 كلم رجال:

1/ نسيم السويسي (تونس) 26د و10

2/ شرف المولهي (تونس) 26د و11

 

3/ كمال الظريفي (تونس) 26د و56

سباق 8 كلم سيدات:

1/ ماغالي ريتويرتو (فرنسا) 38د و33

2/ رفات الميزوني (تونس) 41د و28

3/ عبير بن حسن (تونس) 42د و18

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