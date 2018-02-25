ماراطون قرطاج الدولي: فوز المغربي علاء هرويد في الرجال والامريكية ليلى رويز في السيدات

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16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
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16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
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15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
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15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
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15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018
فاز العداء المغربي علاء هريود بالنسخة الرابعة لماراطون قرطاج الدولي اليوم الاحد 25 فيفري 2018 بعد ان قطع مسافة 192,42 كلم في ساعتين و32 دقيقة و34 ث متقدما على الاثيوبي ابيبي ليمام بيغنا (2س و37د و28ث) والمغربي عبد الرحيم غرهفور (2س و38د و37ث).
وفي صنف السيدات الت المرتبة الاولى الى الامريكية ليلى رويز (3س و25د و27ث) متقدمة على الايرانية زيمنتا زاند (3س و31د و46ث) والالمانية ايريكا الشعري (3س و44د و13ث).
وفي ما يلي نتائج مختلف السباقات:
الماراطون رجال:
1/علاء هريود (المغرب) 2س و32د و34
2/ ابيبي ليمام بيغنا (اثيوبيا) 2س و37د و28
3/ عبدالرحيم غرهفور (المغرب) 2س و38د و37
الماراطون سيدات:
1/ ليلى رويز (الولايات المتحدة) 3س و25د و27
2/ زيمنتا زاند (ايران) 3س و31د و46
3/ ايريكا الشعري (المانيا) 3س و44د و13
نصف الماراطون رجال:
1/ طارق الحشاني (تونس) 1س و09د و54
2/ محمد قبلي (تونس) 1س و10د و45
3/ عزالدين ايت الحاج (تونس) 1س و14د و13
نصف الماراطون سيدات:
1/ محبوبة بلقاسم (تونس) 1س و27د و45
2/ ماريون ازواغ (فرنسا) 1س و30د و24
3/ ندى العمري (تونس) 1س و37د و18
سباق 8 كلم رجال:
1/ نسيم السويسي (تونس) 26د و10
2/ شرف المولهي (تونس) 26د و11
3/ كمال الظريفي (تونس) 26د و56
سباق 8 كلم سيدات:
1/ ماغالي ريتويرتو (فرنسا) 38د و33
2/ رفات الميزوني (تونس) 41د و28
3/ عبير بن حسن (تونس) 42د و18
فاز العداء المغربي علاء هريود بالنسخة الرابعة لماراطون قرطاج الدولي اليوم الاحد 25 فيفري 2018 بعد ان قطع مسافة 192,42 كلم في ساعتين و32 دقيقة و34 ث متقدما على الاثيوبي ابيبي ليمام بيغنا (2س و37د و28ث) والمغربي عبد الرحيم غرهفور (2س و38د و37ث).
وفي صنف السيدات الت المرتبة الاولى الى الامريكية ليلى رويز (3س و25د و27ث) متقدمة على الايرانية زيمنتا زاند (3س و31د و46ث) والالمانية ايريكا الشعري (3س و44د و13ث).
وفي ما يلي نتائج مختلف السباقات:
الماراطون رجال:
1/علاء هريود (المغرب) 2س و32د و34
2/ ابيبي ليمام بيغنا (اثيوبيا) 2س و37د و28
3/ عبدالرحيم غرهفور (المغرب) 2س و38د و37
الماراطون سيدات:
1/ ليلى رويز (الولايات المتحدة) 3س و25د و27
2/ زيمنتا زاند (ايران) 3س و31د و46
3/ ايريكا الشعري (المانيا) 3س و44د و13
نصف الماراطون رجال:
1/ طارق الحشاني (تونس) 1س و09د و54
2/ محمد قبلي (تونس) 1س و10د و45
3/ عزالدين ايت الحاج (تونس) 1س و14د و13
نصف الماراطون سيدات:
1/ محبوبة بلقاسم (تونس) 1س و27د و45
2/ ماريون ازواغ (فرنسا) 1س و30د و24
3/ ندى العمري (تونس) 1س و37د و18
سباق 8 كلم رجال:
1/ نسيم السويسي (تونس) 26د و10
2/ شرف المولهي (تونس) 26د و11
3/ كمال الظريفي (تونس) 26د و56
سباق 8 كلم سيدات:
1/ ماغالي ريتويرتو (فرنسا) 38د و33
2/ رفات الميزوني (تونس) 41د و28
3/ عبير بن حسن (تونس) 42د و18
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018