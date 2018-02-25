قفصة: حريق بمبيت الإناث بمعهد حي الشباب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قفصة -الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني: نشب قبل حريق بمبيت بالمعهد الثانوي حي الشباب وقد اسفر عن خسائر مادية فادحة باعتبار أن المبيت كان فراغا يغادرونه المقيمون يوم السبت.

هذا وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق وللإشارة فإن مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة أكد لـ"الشروق أون لاين" أنه سيتم فورا إتخاذ كافة الإجراءات وفتح بحث إداري وآخر أمني بالتنسيق مع الجهات الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث.