اطلاق سراح رئيس النادي البنزرتي بعد ما اثبتت التحريات أن المسدسات ليست حربية‎

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أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني، الاحد، انه تم باذن من النيابة العمومية، إطلاق سراح رئيس النادي البنزرتي عبد السلام سعيداني بعدما اثبتت التحريات ان المسدسات التي تم حجزها في حقيبته بمطار تونس قرطاج ليست مسدسات حربية او نارية بل هي مسدسات تعمل بالضغط الهوائي والصوتي مع خراطيش خاصة بها.
واضاف الشيباني، "أن هذه الأسلحة المحجوزة لم تكن مخفية وكانت مرفوقة بفواتير شرائها".
وصرح المدير التنفيذي للنادي الرياضي البنزرتي خالد سالم، ، "انه تم الافراج، حوالي منتصف نهار اليوم الاحد، عن رئيس النادي بعد الاستماع اليه من قبل النيابة العمومية نافيا ان تكون للسعيداني اي اغراض محددة من اقتنائه لهذه المسدسات من فرنسا".
وأضاف سالم، أن سعيداني قد توجه مباشرة، بعد الافراج عنه، لمواكبة المباراة التي ستجمع النادي الرياضي البنزرتي بالملعب التونسي بعد ظهر الاحد.
وكانت الإدارة العامة للديوانة، قد اعلنت في بلاغ لها عن ضبط أعوان فرقة الديوانة لتفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج، في ساعة متأخرة من مساء السبت، مسدسين وكمية من الذخيرة وتجهيزات قتالية دفاعية مخفية داخل حقيبة مواطن تونسي قادم من باريس.
وتتمثل الكميات المحجوزة، حسب الديوانة في مسدس أوتوماتيكي عيار 9 مم وعدد 140 إطلاقة عيار 9 مم ومسدس عيار 4.5 مم وكمية من الخراطيش والكرات الحديدية عيار 4.5 مم وعدد 15 كبسولة غاز لشحن المسدس وستة عبوات غاز مشل للحركة وصاعق كهربائي وعصا قتالية مجهزة بصاعق كهربائي ومائتي هدف كرتوني للرماية.
وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض وإعلام النيابة العمومية التي أذنت بالإحتفاظ بذي الشبهة وإحالته صحبة المحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة قصد إختبار الأسلحة ومواصلة الأبحاث في الموضوع.
أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني، الاحد، انه تم باذن من النيابة العمومية، إطلاق سراح رئيس النادي البنزرتي عبد السلام سعيداني بعدما اثبتت التحريات ان المسدسات التي تم حجزها في حقيبته بمطار تونس قرطاج ليست مسدسات حربية او نارية بل هي مسدسات تعمل بالضغط الهوائي والصوتي مع خراطيش خاصة بها.
واضاف الشيباني، "أن هذه الأسلحة المحجوزة لم تكن مخفية وكانت مرفوقة بفواتير شرائها".
وصرح المدير التنفيذي للنادي الرياضي البنزرتي خالد سالم، ، "انه تم الافراج، حوالي منتصف نهار اليوم الاحد، عن رئيس النادي بعد الاستماع اليه من قبل النيابة العمومية نافيا ان تكون للسعيداني اي اغراض محددة من اقتنائه لهذه المسدسات من فرنسا".
وأضاف سالم، أن سعيداني قد توجه مباشرة، بعد الافراج عنه، لمواكبة المباراة التي ستجمع النادي الرياضي البنزرتي بالملعب التونسي بعد ظهر الاحد.
وكانت الإدارة العامة للديوانة، قد اعلنت في بلاغ لها عن ضبط أعوان فرقة الديوانة لتفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج، في ساعة متأخرة من مساء السبت، مسدسين وكمية من الذخيرة وتجهيزات قتالية دفاعية مخفية داخل حقيبة مواطن تونسي قادم من باريس.
وتتمثل الكميات المحجوزة، حسب الديوانة في مسدس أوتوماتيكي عيار 9 مم وعدد 140 إطلاقة عيار 9 مم ومسدس عيار 4.5 مم وكمية من الخراطيش والكرات الحديدية عيار 4.5 مم وعدد 15 كبسولة غاز لشحن المسدس وستة عبوات غاز مشل للحركة وصاعق كهربائي وعصا قتالية مجهزة بصاعق كهربائي ومائتي هدف كرتوني للرماية.
وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض وإعلام النيابة العمومية التي أذنت بالإحتفاظ بذي الشبهة وإحالته صحبة المحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة قصد إختبار الأسلحة ومواصلة الأبحاث في الموضوع.
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018