مدنين: القبض على عنصر تكفيري وصديقه من أجل الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

إثر توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمدنين مفادها تواصل عنصر تكفيري عمره 20 سنة مع أطرف أجنبية مشبوهة عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

تولت يوم 24 فيفري 2018 الفرقة المذكورة نصب كمين للمعني والقبض عليه، وبالتحري معه إعترف بأنه يتواصل مع فتاة تحمل جنسية دولة أوروبية التي أرسلت له وثائق تخص شخص متوفى يحمل جنسية إحدى الدول المغاربية قصد الإستيلاء على رصيده البنكي وذلك بمساعدة صديقه الذي تمّ القبض عليه.

بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "الإشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".