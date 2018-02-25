تعيين سيماء صمود على رأس قطب الموسيقى والأوبرا بمدينة الثقافة

تم تعيين سيماء صمود على رأس قطب الموسيقى والأوبرا بمدينة الثقافة التي من المنتظر أن يقع افتتاحها رسميا موفى شهر مارس المقبل.

وإلى حد تعيينها الجديد، كانت سيماء صمود تشرف منذ 17 ماي الماضي على الإدارة الفنية للمركز الثقافي قصر العبدلية بالمرسى، بعد أن أشرفت من أكتوبر 2015 إلى ماي 2017 على إدارة الموسيقى والرقص صلب وزارة الشؤون الثقافية.

وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن افتتاح مدينة الثقافة سيتميز بتنظيم حفل اوبيرالي ضخم تزامنا أيضا مع بعث 'أوركسترا اوبيرا تونس' تحت إشراف الفنان رشيد قوبعة.