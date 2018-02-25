تطاوين: الاهالي يحتجون ويمهلون الحكومة أسبوعا لتنفيذ مطالبهم التشغيلية‎

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: نفذ اهالي تطاوين اليوم الاحد، وقفة احتجاجية بساحة الشعب وسط المدينة رافعين شعار "ان عدتم عدنا" تنديدا بما وصفوه سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع مطالبهم التي انتفضوا من اجلها يوم 23 مارس 2017 والمتعلقة بالتنمية والتشغيل خاصة في الشركات البترولية.

وطالب المحتجون في هذا السياق، بالتزام الحكومة بتعهداتها والتسريع في تطبيق بنود اتفاق "الكامور" التي لا تزال حبراعلى ورق، وفق تعبيرهم.

كما دعوا، بهذه المناسبة، رئيس الحكومة والوزراء المعنيين الى التحول الى تطاوين من اجل التفاوض، ممهلين اياهم اسبوعا متوعدين بالعودة الى المربع الاول والخروج الى الشارع والدخول في اعتصامات وتجديد الاحتجاجات في صورة تواصل هذا الخرق للاتفاق.