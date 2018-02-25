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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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تطاوين: الاهالي يحتجون ويمهلون الحكومة أسبوعا لتنفيذ مطالبهم التشغيلية‎
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الأولى
تطاوين: الاهالي يحتجون ويمهلون الحكومة أسبوعا لتنفيذ مطالبهم التشغيلية‎
25 فيفري 2018 | 13:31

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: نفذ اهالي تطاوين اليوم الاحد، وقفة احتجاجية بساحة الشعب وسط المدينة رافعين شعار "ان عدتم عدنا" تنديدا بما وصفوه سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع مطالبهم التي انتفضوا من اجلها يوم 23 مارس 2017 والمتعلقة بالتنمية والتشغيل خاصة في الشركات البترولية.

وطالب المحتجون في هذا السياق، بالتزام الحكومة بتعهداتها والتسريع في تطبيق بنود اتفاق "الكامور" التي لا تزال حبراعلى ورق، وفق تعبيرهم.

كما دعوا، بهذه المناسبة، رئيس الحكومة والوزراء المعنيين الى التحول الى تطاوين من اجل التفاوض، ممهلين اياهم اسبوعا متوعدين  بالعودة الى المربع الاول والخروج الى الشارع والدخول في اعتصامات وتجديد الاحتجاجات في صورة تواصل هذا الخرق للاتفاق.

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الأولى
تطاوين: الاهالي يحتجون ويمهلون الحكومة أسبوعا لتنفيذ مطالبهم التشغيلية‎
25 فيفري 2018 | 13:31

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: نفذ اهالي تطاوين اليوم الاحد، وقفة احتجاجية بساحة الشعب وسط المدينة رافعين شعار "ان عدتم عدنا" تنديدا بما وصفوه سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع مطالبهم التي انتفضوا من اجلها يوم 23 مارس 2017 والمتعلقة بالتنمية والتشغيل خاصة في الشركات البترولية.

وطالب المحتجون في هذا السياق، بالتزام الحكومة بتعهداتها والتسريع في تطبيق بنود اتفاق "الكامور" التي لا تزال حبراعلى ورق، وفق تعبيرهم.

كما دعوا، بهذه المناسبة، رئيس الحكومة والوزراء المعنيين الى التحول الى تطاوين من اجل التفاوض، ممهلين اياهم اسبوعا متوعدين  بالعودة الى المربع الاول والخروج الى الشارع والدخول في اعتصامات وتجديد الاحتجاجات في صورة تواصل هذا الخرق للاتفاق.

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وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
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أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أنه يتعين وضع تشريعات وقوانين تجبر المواطنين على...
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سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018 السّاعة 18:22
أفادت السفارة الروسية لدى تونس، اليوم الأحد، بأن السفينة التي تم احتجازها في صفاقس منذ أكثر من أسبوع،...
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وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018 السّاعة 17:56
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم اليوم الأحد إن قوات الأمن أحبطت هجومين حتى الآن هذا العام في الوقت...
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سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
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