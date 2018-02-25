تعرض فريق المستقبل الرياضي ببرنوصة إلى حادث مرور

الكاف ـ الشروق أون لاين ـ رشاد الصالحي: تعرضت الحافلة التي تقل فريق المستقبل الرياضي ببرنوصة منذ قليل إلى حادث مرور في الطريق الجهوية الرابطة بين الكاف والقصور وتحديدا في منطقة الزيتونة. تمثل الحادث في اصطدام الحافلة بسيارة خفيفة.

وفي تصريح للشروق أكد رئيس جمعية المستقبل الرياضي ببرنوصة مهدي بن دوة أن الحادث أسفر عن إصابة 3 لاعبين تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بالكاف مثمنا جهود فرق الحماية المدنية وطاقم المستشفى المحلي بالقصور وكذلك سائق الحافلة الذي تفادى كارثة محققة.

يذكر أن الحافلة كانت في اتجاه جلمة لإجراء مقابلة مع النسر الرياضي بجلمة