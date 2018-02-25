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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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قفصة: المباركي يشرف غدا على الهيئة الادارية الجهوية وملف الحوض المنجمي من اهم النقاط
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الأولى
قفصة: المباركي يشرف غدا على الهيئة الادارية الجهوية وملف الحوض المنجمي من اهم النقاط
25 فيفري 2018 | 12:37

قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: اكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي ان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي  سيتحول مساء اليوم الى قفصة للإشراف غدا عن الهيئة الادارية الجهوية مضيفا ان من بين النقاط التي ستطرح على طاولة النقاش ملف الحوض المنجمي والقرارات الاخيرة التي انبثقت عن المجلس الوزاري الاخير الخاص بالجهة.

واشار ميرواي ان المباركي سيكون له لقاء مع ممثلين عن المعتصمين  للتفاوض معهم حول القرارات الاخيرة من اجل حلحلة الوضع بالحوض المنجمي.

وفي سياق متصل اكد عضو مجلس النواب محسن سوداني ان القرارات جاءت بعض مفاوضات ماراطونية واعتبرها مهمة وجيدة مشيرا الى ان المستوى الاول تضمن توفير7الاف  موطن شغل  والمستوى الثاني حول تحسين البنية التحتية وتفعيل المشاريع المعطلة واحداث مشاريع تنموية اضافية للجهة مضيفا انه ستتم المتابعة الدقيقة لهذه القرارات حتى لا تبقى حبر على ورق من مختلف الاطراف المتدخلة حكومة واتحاد شغل واعضاء مجلس النواب عن الجهة ومكونات المجتمع المدني.

من جهته أكد عمار نائب مجلس النواب عمروسية ان القرارات الاخيرة لا ترتقي لتطلعات اهالي الجهة وستتسبب في توتر الاوضاع  مضيفا ان غياب رئيس الحكومة عن المجلس الوزاري يطرح اكثر من تساءل مشيرا الى انه يدعو الحكومة ال تطبيق ما جاء بالدستور حول تطبيق مبدا التمييز الايجابي للخروج من هذه الازمة  ومهم الاشارة ان الآراء بالجهة تباينت بين رافض ومؤيد لهذه القرارات التي تبقى رهينة  عودة نشاط فسفاط قفصة .

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قفصة: المباركي يشرف غدا على الهيئة الادارية الجهوية وملف الحوض المنجمي من اهم النقاط
25 فيفري 2018 | 12:37

قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: اكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي ان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي  سيتحول مساء اليوم الى قفصة للإشراف غدا عن الهيئة الادارية الجهوية مضيفا ان من بين النقاط التي ستطرح على طاولة النقاش ملف الحوض المنجمي والقرارات الاخيرة التي انبثقت عن المجلس الوزاري الاخير الخاص بالجهة.

واشار ميرواي ان المباركي سيكون له لقاء مع ممثلين عن المعتصمين  للتفاوض معهم حول القرارات الاخيرة من اجل حلحلة الوضع بالحوض المنجمي.

وفي سياق متصل اكد عضو مجلس النواب محسن سوداني ان القرارات جاءت بعض مفاوضات ماراطونية واعتبرها مهمة وجيدة مشيرا الى ان المستوى الاول تضمن توفير7الاف  موطن شغل  والمستوى الثاني حول تحسين البنية التحتية وتفعيل المشاريع المعطلة واحداث مشاريع تنموية اضافية للجهة مضيفا انه ستتم المتابعة الدقيقة لهذه القرارات حتى لا تبقى حبر على ورق من مختلف الاطراف المتدخلة حكومة واتحاد شغل واعضاء مجلس النواب عن الجهة ومكونات المجتمع المدني.

من جهته أكد عمار نائب مجلس النواب عمروسية ان القرارات الاخيرة لا ترتقي لتطلعات اهالي الجهة وستتسبب في توتر الاوضاع  مضيفا ان غياب رئيس الحكومة عن المجلس الوزاري يطرح اكثر من تساءل مشيرا الى انه يدعو الحكومة ال تطبيق ما جاء بالدستور حول تطبيق مبدا التمييز الايجابي للخروج من هذه الازمة  ومهم الاشارة ان الآراء بالجهة تباينت بين رافض ومؤيد لهذه القرارات التي تبقى رهينة  عودة نشاط فسفاط قفصة .

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سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
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