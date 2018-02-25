قفصة: المباركي يشرف غدا على الهيئة الادارية الجهوية وملف الحوض المنجمي من اهم النقاط

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قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: اكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي ان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي سيتحول مساء اليوم الى قفصة للإشراف غدا عن الهيئة الادارية الجهوية مضيفا ان من بين النقاط التي ستطرح على طاولة النقاش ملف الحوض المنجمي والقرارات الاخيرة التي انبثقت عن المجلس الوزاري الاخير الخاص بالجهة.
واشار ميرواي ان المباركي سيكون له لقاء مع ممثلين عن المعتصمين للتفاوض معهم حول القرارات الاخيرة من اجل حلحلة الوضع بالحوض المنجمي.
وفي سياق متصل اكد عضو مجلس النواب محسن سوداني ان القرارات جاءت بعض مفاوضات ماراطونية واعتبرها مهمة وجيدة مشيرا الى ان المستوى الاول تضمن توفير7الاف موطن شغل والمستوى الثاني حول تحسين البنية التحتية وتفعيل المشاريع المعطلة واحداث مشاريع تنموية اضافية للجهة مضيفا انه ستتم المتابعة الدقيقة لهذه القرارات حتى لا تبقى حبر على ورق من مختلف الاطراف المتدخلة حكومة واتحاد شغل واعضاء مجلس النواب عن الجهة ومكونات المجتمع المدني.
من جهته أكد عمار نائب مجلس النواب عمروسية ان القرارات الاخيرة لا ترتقي لتطلعات اهالي الجهة وستتسبب في توتر الاوضاع مضيفا ان غياب رئيس الحكومة عن المجلس الوزاري يطرح اكثر من تساءل مشيرا الى انه يدعو الحكومة ال تطبيق ما جاء بالدستور حول تطبيق مبدا التمييز الايجابي للخروج من هذه الازمة ومهم الاشارة ان الآراء بالجهة تباينت بين رافض ومؤيد لهذه القرارات التي تبقى رهينة عودة نشاط فسفاط قفصة .
قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: اكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي ان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي سيتحول مساء اليوم الى قفصة للإشراف غدا عن الهيئة الادارية الجهوية مضيفا ان من بين النقاط التي ستطرح على طاولة النقاش ملف الحوض المنجمي والقرارات الاخيرة التي انبثقت عن المجلس الوزاري الاخير الخاص بالجهة.
واشار ميرواي ان المباركي سيكون له لقاء مع ممثلين عن المعتصمين للتفاوض معهم حول القرارات الاخيرة من اجل حلحلة الوضع بالحوض المنجمي.
وفي سياق متصل اكد عضو مجلس النواب محسن سوداني ان القرارات جاءت بعض مفاوضات ماراطونية واعتبرها مهمة وجيدة مشيرا الى ان المستوى الاول تضمن توفير7الاف موطن شغل والمستوى الثاني حول تحسين البنية التحتية وتفعيل المشاريع المعطلة واحداث مشاريع تنموية اضافية للجهة مضيفا انه ستتم المتابعة الدقيقة لهذه القرارات حتى لا تبقى حبر على ورق من مختلف الاطراف المتدخلة حكومة واتحاد شغل واعضاء مجلس النواب عن الجهة ومكونات المجتمع المدني.
من جهته أكد عمار نائب مجلس النواب عمروسية ان القرارات الاخيرة لا ترتقي لتطلعات اهالي الجهة وستتسبب في توتر الاوضاع مضيفا ان غياب رئيس الحكومة عن المجلس الوزاري يطرح اكثر من تساءل مشيرا الى انه يدعو الحكومة ال تطبيق ما جاء بالدستور حول تطبيق مبدا التمييز الايجابي للخروج من هذه الازمة ومهم الاشارة ان الآراء بالجهة تباينت بين رافض ومؤيد لهذه القرارات التي تبقى رهينة عودة نشاط فسفاط قفصة .
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018