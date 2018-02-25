باجة: حجز دخان بقيمة 72 ألف دينار داخل سيارة نقل الأدوية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

باجة- الشروق أون لاين- ايهاب: تمكنت فرقة شرطة حرس المرور بباجة من حجز شاحنة خفيفة تابعة لشركة متخصصة في نقل الأدوية تقل "صناديق أدوية" تحتوي على كمية من الدخان تونسي الصنع بلغت قيمتها 72 ألف دينار.