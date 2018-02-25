خاص: براهم في زيارة رسمية الى السعودية

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17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
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17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
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16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
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16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
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16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
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16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
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15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
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15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
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15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
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تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" وزير الداخلية لطفي براهم يتحول بداية من ظهر اليوم الأحد الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من نظيره السعودي وتدوم الزيارة 3 أيام حيث ينتظر أن يتم خلالها تناول ملف التعاون الأمني والاستخباراتي التونسي السعودي في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وسيلاقي براهم كبار المسؤولين السعوديين خلال هذه الزيارة.
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" وزير الداخلية لطفي براهم يتحول بداية من ظهر اليوم الأحد الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من نظيره السعودي وتدوم الزيارة 3 أيام حيث ينتظر أن يتم خلالها تناول ملف التعاون الأمني والاستخباراتي التونسي السعودي في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وسيلاقي براهم كبار المسؤولين السعوديين خلال هذه الزيارة.
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018