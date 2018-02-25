خاص: براهم في زيارة رسمية الى السعودية

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تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" وزير الداخلية لطفي براهم يتحول بداية من ظهر اليوم الأحد الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من نظيره السعودي وتدوم الزيارة 3 أيام حيث ينتظر أن يتم خلالها تناول ملف التعاون الأمني والاستخباراتي التونسي السعودي في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.