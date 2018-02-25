وفاة عسكري بطلق ناري من سلاحه بإحدى الثكنات ببنزرت

توفي، في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، عسكري بطلق ناري من سلاحه أثناء قيامه بواجب أمني بإحدى الثكنات العسكرية بمدينة بنزرت، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني بلحسن الوسلاتي.

وقد تم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إلا أنه توفي حال وصوله. وتعهد القضاء العسكري بفتح تحقيق لتحديد أسباب هذا الحادث، حسب ما افاد به ذات المصدر.