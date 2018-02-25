مطار تونس- قرطاج: الديوانة تحجز مسدسين وكمية من الذخيرة وتجهيزات قتالية

تمكن أعوان فرقة الديوانة لتفتيش المسافرين في مطار تونس قرطاج، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، من ضبط مسدسين وكمية من الذخيرة وتجهيزات قتالية دفاعية مخفية داخل حقيبة مواطن تونسي قادم من باريس.

وأكدت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، أن الكميات المحجوزة تتمثل في مسدس أوتوماتيكي عيار 9 مم وعدد 140 إطلاقة عيار 9 مم ومسدس عيار 4.5 مم وكمية من الخراطيش والكرات الحديدية عيار 4.5 مم وعدد 15 كبسولة غاز لشحن المسدس وستة عبوات غاز مشل للحركة وصاعق كهربائي وعصا قتالية مجهزة بصاعق كهربائي ومائتي هدف كرتوني للرماية.

وأشارت إلى تحرير محضر حجز في الغرض وإعلام النيابة العمومية التي أذنت بالإحتفاظ بذي الشبهة وإحالته صحبة المحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة قصد إختبار الأسلحة ومواصلة الأبحاث في الموضوع.

وللإشارة فقد اشتبه الأعوان المكلفون بالكشف بالأشعة في محتويات الحقيبة فتم إشعار ضابط الديوانة بقاعة المسافرين قصد استهدافها وإخضاعها للتفتيش الدقيق وبتتبع الحقيبة تم ضبط صاحبها وتفتيشها.