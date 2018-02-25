وفاة نجمة بوليوود سريديفي كابور

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أفادت وسائل إعلامية رسمية في الهند، اليوم الأحد 25 فيفري 2018، وفاة نجمة بوليوود الأسطورية الممثلة سريديفي كابور عن عمر يناهز 54 عاما، وذلك إثر تعرضها لسكتة قلبية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن كابور توفيت في مدينة دبي بالإمارات العربية خلال حضورها حفل زفاف أحد أفراد عائلتها.

وسريديفي كابور لعبت على مدى 5 عقود دور البطولة في أكثر من 150 فيلما.

وشاركت سريديفي في عدد من الأفلام بلغات مختلفة قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978.

وكانت سريديفي قد انقطعت لمدة 15 عاما عن التمثيل منذ عام 1997 قبل أن تعود إلى الساحة مجددا في الفيلم الكوميدي الدرامي 'إنجليش فينجليش' في عام 2012.

وأعرب الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ورئيس وزرائه ناريندرا مودي وعمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان اليوم الأحد عن حزنهم الشديد للوفاة المفاجئة لنجمة بوليوود الأسطورية الممثلة الشهيرة سريديفي كابور.