الحماية المدنية تخمد حريق ساقية الزيت

تمكن أعوان الحماية المدنية بصفاقس في حدود الثالثة من فجر اليوم الأحد 25 فيفري 2018 من السيطرة على حريق اندلع بمخزن للبلاستيك ومادة الكلور المحلول بساقية الزيت من ولاية صفاقس بعد أن ألحق أضرارا مادية جسيمة ، دون تسجيل أضرار بشرية.

و حسب المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس مراد المشري فقد تمت الاستعانة بخمس شاحنات إطفاء لإخماد الحريق، مع الاستعانة بوحدة الأخطار الكيميائية توقيا من مضاعفات مادة الكلور المحلول الذي يعد "مادة سريعة الالتهاب ولكنها غير سامة .