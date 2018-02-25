الحماية المدنية تخمد حريق ساقية الزيت

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تمكن أعوان الحماية المدنية بصفاقس في حدود الثالثة من فجر اليوم الأحد 25 فيفري 2018 من السيطرة على حريق اندلع بمخزن للبلاستيك ومادة الكلور المحلول بساقية الزيت من ولاية صفاقس بعد أن ألحق أضرارا مادية جسيمة ، دون تسجيل أضرار بشرية.
و حسب المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس مراد المشري فقد تمت الاستعانة بخمس شاحنات إطفاء لإخماد الحريق، مع الاستعانة بوحدة الأخطار الكيميائية توقيا من مضاعفات مادة الكلور المحلول الذي يعد "مادة سريعة الالتهاب ولكنها غير سامة .
تمكن أعوان الحماية المدنية بصفاقس في حدود الثالثة من فجر اليوم الأحد 25 فيفري 2018 من السيطرة على حريق اندلع بمخزن للبلاستيك ومادة الكلور المحلول بساقية الزيت من ولاية صفاقس بعد أن ألحق أضرارا مادية جسيمة ، دون تسجيل أضرار بشرية.
و حسب المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس مراد المشري فقد تمت الاستعانة بخمس شاحنات إطفاء لإخماد الحريق، مع الاستعانة بوحدة الأخطار الكيميائية توقيا من مضاعفات مادة الكلور المحلول الذي يعد "مادة سريعة الالتهاب ولكنها غير سامة .
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018