فرنانة: وقفة احتجاجية لمربي الماشية

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جندوبة- الشروق أون لاين-عبد الكريم السلطاني: نفذ صباح اليوم الأحد 25 فيفري 2018 عدد من مربي الماشية وفلاحي معتمدية فرنانة وقفة احتجاجية وقاموا بغلق الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة على مستوى وادي غزالة من معتمدية فرنانة احتجاجا على الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من طرف وزير التجارة للتصدي لتهريب المواشي وحجز المواشي غير المرقمة وغير المصحوبة بالوثائق وأكد المحتجون ان عملية ترقيم المواشي بالجهة لم تتم بعد بينما انطلق العمل بهذه الاجراءات والتي انجر عنها حجز بعض المواشي بالجهة وطالبوا بإمهالهم بعض الوقت لترقيم القطيع قبل الانطلاق في اجراءات العمل بقرار وزارة التجارة .
هذا وتسبب غلق الطريق في تعطل الحركة المرورية نحو مدينة جندوبة وفرنانة وعين دراهم وطبرقة خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم .
جندوبة- الشروق أون لاين-عبد الكريم السلطاني: نفذ صباح اليوم الأحد 25 فيفري 2018 عدد من مربي الماشية وفلاحي معتمدية فرنانة وقفة احتجاجية وقاموا بغلق الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة على مستوى وادي غزالة من معتمدية فرنانة احتجاجا على الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من طرف وزير التجارة للتصدي لتهريب المواشي وحجز المواشي غير المرقمة وغير المصحوبة بالوثائق وأكد المحتجون ان عملية ترقيم المواشي بالجهة لم تتم بعد بينما انطلق العمل بهذه الاجراءات والتي انجر عنها حجز بعض المواشي بالجهة وطالبوا بإمهالهم بعض الوقت لترقيم القطيع قبل الانطلاق في اجراءات العمل بقرار وزارة التجارة .
هذا وتسبب غلق الطريق في تعطل الحركة المرورية نحو مدينة جندوبة وفرنانة وعين دراهم وطبرقة خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم .
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018