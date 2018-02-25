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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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فرنانة: وقفة احتجاجية لمربي الماشية
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فرنانة: وقفة احتجاجية لمربي الماشية
25 فيفري 2018 | 09:32

جندوبة- الشروق أون لاين-عبد الكريم السلطاني: نفذ صباح اليوم الأحد 25 فيفري 2018 عدد من مربي الماشية وفلاحي معتمدية فرنانة وقفة احتجاجية وقاموا بغلق الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة على مستوى وادي غزالة من معتمدية فرنانة احتجاجا على الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من طرف وزير التجارة للتصدي لتهريب المواشي وحجز المواشي غير المرقمة وغير المصحوبة بالوثائق وأكد المحتجون ان عملية ترقيم المواشي بالجهة لم تتم بعد بينما انطلق العمل بهذه الاجراءات والتي انجر عنها حجز بعض المواشي بالجهة وطالبوا بإمهالهم بعض الوقت لترقيم القطيع قبل الانطلاق في اجراءات العمل بقرار وزارة التجارة .

هذا وتسبب غلق الطريق في تعطل الحركة المرورية نحو مدينة جندوبة وفرنانة وعين دراهم وطبرقة خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم .

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فرنانة: وقفة احتجاجية لمربي الماشية
25 فيفري 2018 | 09:32

جندوبة- الشروق أون لاين-عبد الكريم السلطاني: نفذ صباح اليوم الأحد 25 فيفري 2018 عدد من مربي الماشية وفلاحي معتمدية فرنانة وقفة احتجاجية وقاموا بغلق الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة على مستوى وادي غزالة من معتمدية فرنانة احتجاجا على الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من طرف وزير التجارة للتصدي لتهريب المواشي وحجز المواشي غير المرقمة وغير المصحوبة بالوثائق وأكد المحتجون ان عملية ترقيم المواشي بالجهة لم تتم بعد بينما انطلق العمل بهذه الاجراءات والتي انجر عنها حجز بعض المواشي بالجهة وطالبوا بإمهالهم بعض الوقت لترقيم القطيع قبل الانطلاق في اجراءات العمل بقرار وزارة التجارة .

هذا وتسبب غلق الطريق في تعطل الحركة المرورية نحو مدينة جندوبة وفرنانة وعين دراهم وطبرقة خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم .

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أفادت السفارة الروسية لدى تونس، اليوم الأحد، بأن السفينة التي تم احتجازها في صفاقس منذ أكثر من أسبوع،...
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وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018 السّاعة 17:56
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم اليوم الأحد إن قوات الأمن أحبطت هجومين حتى الآن هذا العام في الوقت...
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سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
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