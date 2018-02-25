فرنانة: وقفة احتجاجية لمربي الماشية

جندوبة- الشروق أون لاين-عبد الكريم السلطاني: نفذ صباح اليوم الأحد 25 فيفري 2018 عدد من مربي الماشية وفلاحي معتمدية فرنانة وقفة احتجاجية وقاموا بغلق الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة على مستوى وادي غزالة من معتمدية فرنانة احتجاجا على الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من طرف وزير التجارة للتصدي لتهريب المواشي وحجز المواشي غير المرقمة وغير المصحوبة بالوثائق وأكد المحتجون ان عملية ترقيم المواشي بالجهة لم تتم بعد بينما انطلق العمل بهذه الاجراءات والتي انجر عنها حجز بعض المواشي بالجهة وطالبوا بإمهالهم بعض الوقت لترقيم القطيع قبل الانطلاق في اجراءات العمل بقرار وزارة التجارة .

هذا وتسبب غلق الطريق في تعطل الحركة المرورية نحو مدينة جندوبة وفرنانة وعين دراهم وطبرقة خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم .