الصليب الأحمر الدولي ينضم الى "قائمة العار"

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انضمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى قائمة المؤسسات الخيرية البارزة التي كشفت عن حالات سوء سلوك جنسي بين موظفيها.
وقال المدير العام للجنة الدولية للصليب لأحمر إيف داكور، إن 21 من الموظفين استقالوا أو أقيلوا منذ العام 2015 بعد خرقهم لسياسة المنظمة عن طريق الدفع مقابل خدمات جنسية. ولم يتم تجديد عقدي موظفين اثنين آخرين بسبب الاشتباه في سوء سلوكهما الجنسي. حسب فرانس برس.
وأضاف داكور قائلا "يؤسفني بشدة أن أبلغكم بهذه الأرقام". موضحا أنه بسبب الطبيعة غير المركزية للمنظمة الإغاثية مترامية الأطراف، والتي يعمل لديها أكثر من 17 ألف موظف بأرجاء العالم، من الممكن أن تكون حوادث أخرى وقعت ولم يبلغ عنها أو لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.
وكانت منظمة "بلان إنترناشيونال يو كيه" البريطانية كشفت كذلك عن مخالفات في هذا الصدد، موضحة أنها تأكدت من وقوع 6 حالات اعتداء جنسي استهدفت أطفالا من قبل موظفيها أو متطوعين أو منظمات شريكة.
وتتعرض الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة لتدقيق متزايد خلال الأسابيع الأخيرة في أعقاب مزاعم بأن كبار موظفي منظمة أوكسفام البريطانية الخيرية استخدموا عاهرات، وقاموا بإنزال مواد إباحية من الإنترنت أثناء العمل في هايتي بعد زلزال عام 2010.
انضمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى قائمة المؤسسات الخيرية البارزة التي كشفت عن حالات سوء سلوك جنسي بين موظفيها.
وقال المدير العام للجنة الدولية للصليب لأحمر إيف داكور، إن 21 من الموظفين استقالوا أو أقيلوا منذ العام 2015 بعد خرقهم لسياسة المنظمة عن طريق الدفع مقابل خدمات جنسية. ولم يتم تجديد عقدي موظفين اثنين آخرين بسبب الاشتباه في سوء سلوكهما الجنسي. حسب فرانس برس.
وأضاف داكور قائلا "يؤسفني بشدة أن أبلغكم بهذه الأرقام". موضحا أنه بسبب الطبيعة غير المركزية للمنظمة الإغاثية مترامية الأطراف، والتي يعمل لديها أكثر من 17 ألف موظف بأرجاء العالم، من الممكن أن تكون حوادث أخرى وقعت ولم يبلغ عنها أو لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.
وكانت منظمة "بلان إنترناشيونال يو كيه" البريطانية كشفت كذلك عن مخالفات في هذا الصدد، موضحة أنها تأكدت من وقوع 6 حالات اعتداء جنسي استهدفت أطفالا من قبل موظفيها أو متطوعين أو منظمات شريكة.
وتتعرض الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة لتدقيق متزايد خلال الأسابيع الأخيرة في أعقاب مزاعم بأن كبار موظفي منظمة أوكسفام البريطانية الخيرية استخدموا عاهرات، وقاموا بإنزال مواد إباحية من الإنترنت أثناء العمل في هايتي بعد زلزال عام 2010.
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018