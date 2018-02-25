كأس تونس: برنامج الدفعة الثانية من منافسات الدور ثمن النهائي

دارت البارحة السبت 24 فيفري 2018 الدفعة الاولى من مباريات الدور ثمن النهائي من كأس تونس، حيث نجح النادي الإفريقي في العودة من ملعب السبيخة بإنتصار على مستقبل السبخة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وقد سجل أهداف نادي باب جديد كل من التيجاني بالعيد و حمزة العقربي وياسين الشماخي كما سجل الهدف الوحيد للسبخة كريم التركي هذا ونهزم الإتحاد الرياضي المنستيري أمام النادي الرياضي الصفاقسي بهدف لصفر سجله علاء الدين المرزوقي في الدقيقة 95 .

وتلعب اليوم بقية المباريات حسب البرنامج التالي:

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الساعة 12:00/ الاتحاد الرياضي الرياضي بتطاوين - نادي اولمبيك مدنين / الحكم هو سليم بلخواص

ملعب بنبلة الاصطناعي

الساعة 14:15 : النادي الرياضي البنبلي - النجم الرياضي الساحلي / الحكم وسيم بن صالح

ملعب الرجيش الاصطناعي

الساعة 12:30 : المستقبل الرياضي بالرجيش - النجم الرياضي المتلوي / الحكم مختار دبوس

ملعب علي البلهوان الاصطناعي

الساعة 12:30 : نادي الاولمبي للنقل - المستقبل الرياضي بقابس / الحكم محمد شعبان

ملعب المكنين الاصطناعي

الساعة 12:30 : نادي سبورتينغ المكنين - النجم الرياضي العلوي /الحكم ايمن النصري

في مركب الهادي النيفر بباردو

الساعة 14:00 : الملعب التونسي -النادي الرياضي البنزرتي / الحكم نصر الله الجوادي