كأس تونس: برنامج الدفعة الثانية من منافسات الدور ثمن النهائي

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25 فيفري 2018
دارت البارحة السبت 24 فيفري 2018 الدفعة الاولى من مباريات الدور ثمن النهائي من كأس تونس، حيث نجح النادي الإفريقي في العودة من ملعب السبيخة بإنتصار على مستقبل السبخة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وقد سجل أهداف نادي باب جديد كل من التيجاني بالعيد و حمزة العقربي وياسين الشماخي كما سجل الهدف الوحيد للسبخة كريم التركي هذا ونهزم الإتحاد الرياضي المنستيري أمام النادي الرياضي الصفاقسي بهدف لصفر سجله علاء الدين المرزوقي في الدقيقة 95 .
وتلعب اليوم بقية المباريات حسب البرنامج التالي:
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الساعة 12:00/ الاتحاد الرياضي الرياضي بتطاوين - نادي اولمبيك مدنين / الحكم هو سليم بلخواص
ملعب بنبلة الاصطناعي
الساعة 14:15 : النادي الرياضي البنبلي - النجم الرياضي الساحلي / الحكم وسيم بن صالح
ملعب الرجيش الاصطناعي
الساعة 12:30 : المستقبل الرياضي بالرجيش - النجم الرياضي المتلوي / الحكم مختار دبوس
ملعب علي البلهوان الاصطناعي
الساعة 12:30 : نادي الاولمبي للنقل - المستقبل الرياضي بقابس / الحكم محمد شعبان
ملعب المكنين الاصطناعي
الساعة 12:30 : نادي سبورتينغ المكنين - النجم الرياضي العلوي /الحكم ايمن النصري
في مركب الهادي النيفر بباردو
الساعة 14:00 : الملعب التونسي -النادي الرياضي البنزرتي / الحكم نصر الله الجوادي
دارت البارحة السبت 24 فيفري 2018 الدفعة الاولى من مباريات الدور ثمن النهائي من كأس تونس، حيث نجح النادي الإفريقي في العودة من ملعب السبيخة بإنتصار على مستقبل السبخة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وقد سجل أهداف نادي باب جديد كل من التيجاني بالعيد و حمزة العقربي وياسين الشماخي كما سجل الهدف الوحيد للسبخة كريم التركي هذا ونهزم الإتحاد الرياضي المنستيري أمام النادي الرياضي الصفاقسي بهدف لصفر سجله علاء الدين المرزوقي في الدقيقة 95 .
وتلعب اليوم بقية المباريات حسب البرنامج التالي:
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الساعة 12:00/ الاتحاد الرياضي الرياضي بتطاوين - نادي اولمبيك مدنين / الحكم هو سليم بلخواص
ملعب بنبلة الاصطناعي
الساعة 14:15 : النادي الرياضي البنبلي - النجم الرياضي الساحلي / الحكم وسيم بن صالح
ملعب الرجيش الاصطناعي
الساعة 12:30 : المستقبل الرياضي بالرجيش - النجم الرياضي المتلوي / الحكم مختار دبوس
ملعب علي البلهوان الاصطناعي
الساعة 12:30 : نادي الاولمبي للنقل - المستقبل الرياضي بقابس / الحكم محمد شعبان
ملعب المكنين الاصطناعي
الساعة 12:30 : نادي سبورتينغ المكنين - النجم الرياضي العلوي /الحكم ايمن النصري
في مركب الهادي النيفر بباردو
الساعة 14:00 : الملعب التونسي -النادي الرياضي البنزرتي / الحكم نصر الله الجوادي
-
18:36ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018
-
18:30وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018
-
18:22سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018
-
18:19تعيين معتمد جديد لقلعة سنان
25 فيفري 2018
-
18:01قفصة: حجز 42 الف علبة جعة
25 فيفري 2018
-
17:56وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018
-
17:48النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجربة ميدون تعقد مؤتمرها
25 فيفري 2018
-
17:44تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018
-
17:35قوافل قفصة: تجديد الثقة في المقراني وتعزز الاطار الفني بفرحات زروق
25 فيفري 2018
-
17:27سوسة: ايقاف منحرف سرق هاتف جوال نائبة عن دائرة فرنسا
25 فيفري 2018
-
17:15عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
25 فيفري 2018
-
17:10الدور ثمن نهائي لكاس تونس: النتائج النهائية
25 فيفري 2018
-
16:57محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية
25 فيفري 2018
-
16:52الثلاثاء القادم: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة
25 فيفري 2018
-
16:28تطاوين: حركة جزئية في سلك المعتمدين وشغورا في معتمدية تطاوين الجنوبية
25 فيفري 2018
-
16:24بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة الاولى اياب
25 فيفري 2018
-
16:02تطاوين: معتصمو الكامور يمهلون الحكومة اسبوعا لتنفيذ وعودها
25 فيفري 2018
-
15:48كأس تونس: الدور ثمن النهائي: سقوط نوادي الرابطة الاولى يتواصل
25 فيفري 2018
-
15:38سيدي بوزيد: ايقاف شخص وزوجته من أجل ترويج المخدّرات
25 فيفري 2018
-
15:33وقفة احتجاجية امام هيئة الحقيقة والكرامة
25 فيفري 2018