الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 25 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
السفيرة الأمريكية السابقة في الكويت وليبيا: غزونا للعراق خطأ استراتيجي فادح
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
هددها بنشر صورها.. وابتزها طيلة 14 سنة تقارير: الفيفا يقترب من سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر الياس الغربي يستقيل من قناة الحوار التونسي عمدة مدينة أمريكية ترفع راتب حارسها الشخصي لألف ضعف لقاء... الممثل مراد كروت في حالة صحية حرجة النفيضة: إصابة 17 عامل حضائر إثر حادث مرور جريدة الشروق ليوم السبت 24 فيفري 2018 القصر- قفصة: انهيار جزء من سور السوق البلدي
الأولى
السفيرة الأمريكية السابقة في الكويت وليبيا: غزونا للعراق خطأ استراتيجي فادح
25 فيفري 2018 | 09:01

اعتبرت سفيرة أمريكا السابقة في الكويت وليبيا، ديبورا جونز، أن غزو بلادها للعراق، هو خطأ استراتيجي فادح للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية في مقابلة مع صحيفة "غازيتا رو" الروسية نشرت اليوم: "أنا لا أعتقد أن أحدا في الشرق الأوسط، ينكر أن غزو العراق كان خطأ استراتيجيا، وسوف ينظر إليه على أنه خطأ استراتيجي في القرن الحادي والعشرين".

وأشارت هذه الدبلوماسية المعروفة في الأوساط السياسية، إلى أن كل عمل عسكري أو إرهابي ضد الولايات المتحدة يرافقه تغيير في العقيدة العسكرية الأمريكية.

وأوضحت قائلة: "المفارقة في ما حدث في العراق، تكمن في أنه كان لدينا جنرالات في وزارة الخارجية الأمريكية، مثل كولن باول وريتشارد آرميتاج اللذان كانا ضد الغزو ويعارضانه، فيما كان المدنيون مثل وزير الدفاع رئيس البنتاغون (دونالد رامسفيلد) يدعمون الغزو بقوة".

 وكانت الحجة الرسمية التي اتخذتها واشنطن ذريعة لغزو العراق من قبل القوات الأمريكية والائتلاف المناهض للعراق في عام 2003، معلومات خادعة ادعت الاستخبارات الأمريكية الحصول عليها، ومزاعم بأن لديها أدلة على أن بغداد تطور أسلحة دمار شامل، ولكن الجيش الأمريكي وحلفاءه لم يعثروا على أي أثر لهذه الأسلحة، ولا على أية أدلة على محاولة تطويرها وتصنيعها.

تقرؤون أيضا
ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018 السّاعة 18:36
استقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" على فرض عقوبة على الفرنسى سمير نصرى، لاعب مانشستر سيتى السابق،...
المزيد >>
وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018 السّاعة 18:30
أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أنه يتعين وضع تشريعات وقوانين تجبر المواطنين على...
المزيد >>
سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018 السّاعة 18:22
أفادت السفارة الروسية لدى تونس، اليوم الأحد، بأن السفينة التي تم احتجازها في صفاقس منذ أكثر من أسبوع،...
المزيد >>
وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018 السّاعة 17:56
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم اليوم الأحد إن قوات الأمن أحبطت هجومين حتى الآن هذا العام في الوقت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
السفيرة الأمريكية السابقة في الكويت وليبيا: غزونا للعراق خطأ استراتيجي فادح
25 فيفري 2018 | 09:01

اعتبرت سفيرة أمريكا السابقة في الكويت وليبيا، ديبورا جونز، أن غزو بلادها للعراق، هو خطأ استراتيجي فادح للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية في مقابلة مع صحيفة "غازيتا رو" الروسية نشرت اليوم: "أنا لا أعتقد أن أحدا في الشرق الأوسط، ينكر أن غزو العراق كان خطأ استراتيجيا، وسوف ينظر إليه على أنه خطأ استراتيجي في القرن الحادي والعشرين".

وأشارت هذه الدبلوماسية المعروفة في الأوساط السياسية، إلى أن كل عمل عسكري أو إرهابي ضد الولايات المتحدة يرافقه تغيير في العقيدة العسكرية الأمريكية.

وأوضحت قائلة: "المفارقة في ما حدث في العراق، تكمن في أنه كان لدينا جنرالات في وزارة الخارجية الأمريكية، مثل كولن باول وريتشارد آرميتاج اللذان كانا ضد الغزو ويعارضانه، فيما كان المدنيون مثل وزير الدفاع رئيس البنتاغون (دونالد رامسفيلد) يدعمون الغزو بقوة".

 وكانت الحجة الرسمية التي اتخذتها واشنطن ذريعة لغزو العراق من قبل القوات الأمريكية والائتلاف المناهض للعراق في عام 2003، معلومات خادعة ادعت الاستخبارات الأمريكية الحصول عليها، ومزاعم بأن لديها أدلة على أن بغداد تطور أسلحة دمار شامل، ولكن الجيش الأمريكي وحلفاءه لم يعثروا على أي أثر لهذه الأسلحة، ولا على أية أدلة على محاولة تطويرها وتصنيعها.

تقرؤون أيضا
ماركا: إيقاف سمير نصرى عاماً بسبب المنشطات
25 فيفري 2018 السّاعة 18:36
استقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" على فرض عقوبة على الفرنسى سمير نصرى، لاعب مانشستر سيتى السابق،...
المزيد >>
وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
25 فيفري 2018 السّاعة 18:30
أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أنه يتعين وضع تشريعات وقوانين تجبر المواطنين على...
المزيد >>
سفارة روسيا في تونس تقدّم توضيحات بشأن السفينة المحتجزة في صفاقس
25 فيفري 2018 السّاعة 18:22
أفادت السفارة الروسية لدى تونس، اليوم الأحد، بأن السفينة التي تم احتجازها في صفاقس منذ أكثر من أسبوع،...
المزيد >>
وزير الداخلية: فرنسا أحبطت هجومين لمتشددين إسلاميين هذا العام
25 فيفري 2018 السّاعة 17:56
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم اليوم الأحد إن قوات الأمن أحبطت هجومين حتى الآن هذا العام في الوقت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
هددها بنشر صورها.. وابتزها طيلة 14 سنة تقارير: الفيفا يقترب من سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر الياس الغربي يستقيل من قناة الحوار التونسي عمدة مدينة أمريكية ترفع راتب حارسها الشخصي لألف ضعف لقاء... الممثل مراد كروت في حالة صحية حرجة النفيضة: إصابة 17 عامل حضائر إثر حادث مرور جريدة الشروق ليوم السبت 24 فيفري 2018 القصر- قفصة: انهيار جزء من سور السوق البلدي
﻿