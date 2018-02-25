الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 25 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق هددها بنشر صورها.. وابتزها طيلة 14 سنة جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... تقارير: الفيفا يقترب من سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر بالفيديو.. الزمالك يقهر النصر الياس الغربي يستقيل من قناة الحوار التونسي مباراة الترجي/النجم.. على خلفية اعتذار شرف الدين عن... سقوط قائمة النهضة بالقيروان واتهامات بخرق قانون...
الأولى
ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018 | 00:47

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع ضم عددا من كبار المسؤولين المحافظين في واشنطن، المهاجرين القادمين إلى بلاده بـ”الثعابين الغدارة”، وأخرج ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، أمس الجمعة ، ورقة من جيبه وقرأ أبيات من قصيدة “الثعبان” للشاعر “آل نلسون”.

وأسقط ترامب مجريات القصيدة التي تروي قصة امرأة تعالج ثعبانا ضعيفا، لكنه يلدغها غدرا بعد ذلك، على المهاجرين القادمين إلى بلاده.

وقال ترامب على لسان الثعبان في القصيدة (مخاطبا المرأة): “لقد كنت تعرفين جيدا أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك”. وأضاف الرئيس الأمريكي مخاطباً الحاضرين: “فكروا بهذا الشكل في الهجرة” وعقّب بالقول: “هذا ما نفعله ببلدنا. نسمح للناس بدخول أراضينا، إلا أن الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ”.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من حكم ترامب، طردت هيئة الهجرة والجمارك نحو 61 ألفا و94 مهاجرا خارج حدود الولايات المتحدة.

ووفقا لإحصاءات نفس الهيئة، فإن عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2017، بلغ نحو 110 آلاف و568 مهاجرا. وأعلن ترامب، في غشت الماضي، إضافة قيود مختلفة على برنامج الهجرة.

وكالات
تقرؤون أيضا
ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018 السّاعة 00:47
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع ضم عددا من كبار المسؤولين المحافظين في واشنطن، المهاجرين...
المزيد >>
مخمور يقتل 9 أطفال في الهند
25 فيفري 2018 السّاعة 00:39
قالت الشرطة الهندية، السبت، إن 9 أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح عندما قام سائق ثمل بدهسهم في ولاية بيهار شرق...
المزيد >>
رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018 السّاعة 00:17
اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ...
المزيد >>
الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018 السّاعة 00:00
حققت السكك الحديدية الصينية رقما قياسيا في عدد الرحلات حيث بلغ عددها 208 مليون رحلة منذ بداية موسم عطلة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018 | 00:47

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع ضم عددا من كبار المسؤولين المحافظين في واشنطن، المهاجرين القادمين إلى بلاده بـ”الثعابين الغدارة”، وأخرج ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، أمس الجمعة ، ورقة من جيبه وقرأ أبيات من قصيدة “الثعبان” للشاعر “آل نلسون”.

وأسقط ترامب مجريات القصيدة التي تروي قصة امرأة تعالج ثعبانا ضعيفا، لكنه يلدغها غدرا بعد ذلك، على المهاجرين القادمين إلى بلاده.

وقال ترامب على لسان الثعبان في القصيدة (مخاطبا المرأة): “لقد كنت تعرفين جيدا أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك”. وأضاف الرئيس الأمريكي مخاطباً الحاضرين: “فكروا بهذا الشكل في الهجرة” وعقّب بالقول: “هذا ما نفعله ببلدنا. نسمح للناس بدخول أراضينا، إلا أن الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ”.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من حكم ترامب، طردت هيئة الهجرة والجمارك نحو 61 ألفا و94 مهاجرا خارج حدود الولايات المتحدة.

ووفقا لإحصاءات نفس الهيئة، فإن عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2017، بلغ نحو 110 آلاف و568 مهاجرا. وأعلن ترامب، في غشت الماضي، إضافة قيود مختلفة على برنامج الهجرة.

وكالات
تقرؤون أيضا
ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018 السّاعة 00:47
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع ضم عددا من كبار المسؤولين المحافظين في واشنطن، المهاجرين...
المزيد >>
مخمور يقتل 9 أطفال في الهند
25 فيفري 2018 السّاعة 00:39
قالت الشرطة الهندية، السبت، إن 9 أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح عندما قام سائق ثمل بدهسهم في ولاية بيهار شرق...
المزيد >>
رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018 السّاعة 00:17
اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ...
المزيد >>
الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018 السّاعة 00:00
حققت السكك الحديدية الصينية رقما قياسيا في عدد الرحلات حيث بلغ عددها 208 مليون رحلة منذ بداية موسم عطلة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق هددها بنشر صورها.. وابتزها طيلة 14 سنة جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... تقارير: الفيفا يقترب من سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر بالفيديو.. الزمالك يقهر النصر الياس الغربي يستقيل من قناة الحوار التونسي مباراة الترجي/النجم.. على خلفية اعتذار شرف الدين عن... سقوط قائمة النهضة بالقيروان واتهامات بخرق قانون...
﻿