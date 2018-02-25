ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع ضم عددا من كبار المسؤولين المحافظين في واشنطن، المهاجرين القادمين إلى بلاده بـ”الثعابين الغدارة”، وأخرج ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، أمس الجمعة ، ورقة من جيبه وقرأ أبيات من قصيدة “الثعبان” للشاعر “آل نلسون”.

وأسقط ترامب مجريات القصيدة التي تروي قصة امرأة تعالج ثعبانا ضعيفا، لكنه يلدغها غدرا بعد ذلك، على المهاجرين القادمين إلى بلاده.

وقال ترامب على لسان الثعبان في القصيدة (مخاطبا المرأة): “لقد كنت تعرفين جيدا أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك”. وأضاف الرئيس الأمريكي مخاطباً الحاضرين: “فكروا بهذا الشكل في الهجرة” وعقّب بالقول: “هذا ما نفعله ببلدنا. نسمح للناس بدخول أراضينا، إلا أن الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ”.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من حكم ترامب، طردت هيئة الهجرة والجمارك نحو 61 ألفا و94 مهاجرا خارج حدود الولايات المتحدة.

ووفقا لإحصاءات نفس الهيئة، فإن عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2017، بلغ نحو 110 آلاف و568 مهاجرا. وأعلن ترامب، في غشت الماضي، إضافة قيود مختلفة على برنامج الهجرة.

وكالات