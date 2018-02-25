ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع ضم عددا من كبار المسؤولين المحافظين في واشنطن، المهاجرين القادمين إلى بلاده بـ”الثعابين الغدارة”، وأخرج ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، أمس الجمعة ، ورقة من جيبه وقرأ أبيات من قصيدة “الثعبان” للشاعر “آل نلسون”.
وأسقط ترامب مجريات القصيدة التي تروي قصة امرأة تعالج ثعبانا ضعيفا، لكنه يلدغها غدرا بعد ذلك، على المهاجرين القادمين إلى بلاده.
وقال ترامب على لسان الثعبان في القصيدة (مخاطبا المرأة): “لقد كنت تعرفين جيدا أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك”. وأضاف الرئيس الأمريكي مخاطباً الحاضرين: “فكروا بهذا الشكل في الهجرة” وعقّب بالقول: “هذا ما نفعله ببلدنا. نسمح للناس بدخول أراضينا، إلا أن الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ”.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من حكم ترامب، طردت هيئة الهجرة والجمارك نحو 61 ألفا و94 مهاجرا خارج حدود الولايات المتحدة.
ووفقا لإحصاءات نفس الهيئة، فإن عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2017، بلغ نحو 110 آلاف و568 مهاجرا. وأعلن ترامب، في غشت الماضي، إضافة قيود مختلفة على برنامج الهجرة.
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع ضم عددا من كبار المسؤولين المحافظين في واشنطن، المهاجرين القادمين إلى بلاده بـ”الثعابين الغدارة”، وأخرج ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، أمس الجمعة ، ورقة من جيبه وقرأ أبيات من قصيدة “الثعبان” للشاعر “آل نلسون”.
وأسقط ترامب مجريات القصيدة التي تروي قصة امرأة تعالج ثعبانا ضعيفا، لكنه يلدغها غدرا بعد ذلك، على المهاجرين القادمين إلى بلاده.
وقال ترامب على لسان الثعبان في القصيدة (مخاطبا المرأة): “لقد كنت تعرفين جيدا أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك”. وأضاف الرئيس الأمريكي مخاطباً الحاضرين: “فكروا بهذا الشكل في الهجرة” وعقّب بالقول: “هذا ما نفعله ببلدنا. نسمح للناس بدخول أراضينا، إلا أن الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ”.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من حكم ترامب، طردت هيئة الهجرة والجمارك نحو 61 ألفا و94 مهاجرا خارج حدود الولايات المتحدة.
ووفقا لإحصاءات نفس الهيئة، فإن عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2017، بلغ نحو 110 آلاف و568 مهاجرا. وأعلن ترامب، في غشت الماضي، إضافة قيود مختلفة على برنامج الهجرة.
-
00:47ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018
-
00:39مخمور يقتل 9 أطفال في الهند
25 فيفري 2018
-
00:17رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018
-
00:00الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018
-
23:30بنزرت: حجز شاحنة بصدد إلقاء فواضل البواخر بالحاويات البلدية
24 فيفري 2018
-
23:02مجلس الأمن يصوت بالإجماع على هدنة في سوريا
24 فيفري 2018
-
22:39مصر: تفحّم 12 عاملا في احتراق حافلة على طريق الإسكندرية
24 فيفري 2018
-
22:01قفصة: وفاة شاب بعد أن دهسته شاحنة ثقيلة
24 فيفري 2018
-
21:42الهيئة التسييرية للافريقي تعلن عن الموعد الجديد للجلسة العامة الخارقة للعادة
24 فيفري 2018
-
21:25صفاقس: حريق هائل يندلع بمخزن البلاستيك ومادّة الكلور بساقية الزيت
24 فيفري 2018
-
20:57قرعة صعبة للجزيري في بطولة دبي المفتوحة للتنس
24 فيفري 2018
-
-
20:41كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
20:27رفض الورثة دفع 200 ألف ريال لزوجة والدهم السورية فمنحتها المحكمة 67 مليونا
24 فيفري 2018
-
20:12الترجي يواجه الريان القطري في نهائي بطولة العرب للكرة الطائرة
24 فيفري 2018
-
-
19:53المساكني يرفع رصيده الى 19 هدفا في الدوري القطري
24 فيفري 2018
-
19:42تجريم التطبيع السلاح الأوحد لمواجهة صفقة القرن
24 فيفري 2018
-
19:31فوزي البنزرتي يقود الوداد البيضاوي الى التتويج بالسوبر الافريقي بهدف قاتل
24 فيفري 2018
-
19:20وزارة الرياضة تصدر بلاغا حول متابعتها لوضعية عدد من الجامعات الرياضية
24 فيفري 2018