مخمور يقتل 9 أطفال في الهند

-
00:47ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018
-
00:39مخمور يقتل 9 أطفال في الهند
25 فيفري 2018
-
00:17رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018
-
00:00الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018
-
23:30بنزرت: حجز شاحنة بصدد إلقاء فواضل البواخر بالحاويات البلدية
24 فيفري 2018
-
23:02مجلس الأمن يصوت بالإجماع على هدنة في سوريا
24 فيفري 2018
-
22:39مصر: تفحّم 12 عاملا في احتراق حافلة على طريق الإسكندرية
24 فيفري 2018
-
22:01قفصة: وفاة شاب بعد أن دهسته شاحنة ثقيلة
24 فيفري 2018
-
21:42الهيئة التسييرية للافريقي تعلن عن الموعد الجديد للجلسة العامة الخارقة للعادة
24 فيفري 2018
-
21:25صفاقس: حريق هائل يندلع بمخزن البلاستيك ومادّة الكلور بساقية الزيت
24 فيفري 2018
-
20:57قرعة صعبة للجزيري في بطولة دبي المفتوحة للتنس
24 فيفري 2018
-
-
20:41كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
20:27رفض الورثة دفع 200 ألف ريال لزوجة والدهم السورية فمنحتها المحكمة 67 مليونا
24 فيفري 2018
-
20:12الترجي يواجه الريان القطري في نهائي بطولة العرب للكرة الطائرة
24 فيفري 2018
-
-
19:53المساكني يرفع رصيده الى 19 هدفا في الدوري القطري
24 فيفري 2018
-
19:42تجريم التطبيع السلاح الأوحد لمواجهة صفقة القرن
24 فيفري 2018
-
19:31فوزي البنزرتي يقود الوداد البيضاوي الى التتويج بالسوبر الافريقي بهدف قاتل
24 فيفري 2018
-
19:20وزارة الرياضة تصدر بلاغا حول متابعتها لوضعية عدد من الجامعات الرياضية
24 فيفري 2018
قالت الشرطة الهندية، السبت، إن 9 أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح عندما قام سائق ثمل بدهسهم في ولاية بيهار شرق البلاد.
وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع لدى خروج الأطفال من مدرستهم، مضيفة أن بعض الجرحى في حالة خطرة.
وقال رئيس شرطة مقاطعة مظفربور، فيفيك كومار، إن الطلاب كانوا يغادرون المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي عندما فقد سائق السيارة الرياضية المسرعة السيطرة عليها، واصطدم بمبنى المدرسة.
ومايزال البحث جاريا عن السائق الذي لاذ بالفرار من المكان عقب الحادث مباشرة.
قالت الشرطة الهندية، السبت، إن 9 أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح عندما قام سائق ثمل بدهسهم في ولاية بيهار شرق البلاد.
وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع لدى خروج الأطفال من مدرستهم، مضيفة أن بعض الجرحى في حالة خطرة.
وقال رئيس شرطة مقاطعة مظفربور، فيفيك كومار، إن الطلاب كانوا يغادرون المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي عندما فقد سائق السيارة الرياضية المسرعة السيطرة عليها، واصطدم بمبنى المدرسة.
ومايزال البحث جاريا عن السائق الذي لاذ بالفرار من المكان عقب الحادث مباشرة.
-
00:47ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018
-
00:39مخمور يقتل 9 أطفال في الهند
25 فيفري 2018
-
00:17رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018
-
00:00الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018
-
23:30بنزرت: حجز شاحنة بصدد إلقاء فواضل البواخر بالحاويات البلدية
24 فيفري 2018
-
23:02مجلس الأمن يصوت بالإجماع على هدنة في سوريا
24 فيفري 2018
-
22:39مصر: تفحّم 12 عاملا في احتراق حافلة على طريق الإسكندرية
24 فيفري 2018
-
22:01قفصة: وفاة شاب بعد أن دهسته شاحنة ثقيلة
24 فيفري 2018
-
21:42الهيئة التسييرية للافريقي تعلن عن الموعد الجديد للجلسة العامة الخارقة للعادة
24 فيفري 2018
-
21:25صفاقس: حريق هائل يندلع بمخزن البلاستيك ومادّة الكلور بساقية الزيت
24 فيفري 2018
-
20:57قرعة صعبة للجزيري في بطولة دبي المفتوحة للتنس
24 فيفري 2018
-
-
20:41كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
20:27رفض الورثة دفع 200 ألف ريال لزوجة والدهم السورية فمنحتها المحكمة 67 مليونا
24 فيفري 2018
-
20:12الترجي يواجه الريان القطري في نهائي بطولة العرب للكرة الطائرة
24 فيفري 2018
-
-
19:53المساكني يرفع رصيده الى 19 هدفا في الدوري القطري
24 فيفري 2018
-
19:42تجريم التطبيع السلاح الأوحد لمواجهة صفقة القرن
24 فيفري 2018
-
19:31فوزي البنزرتي يقود الوداد البيضاوي الى التتويج بالسوبر الافريقي بهدف قاتل
24 فيفري 2018
-
19:20وزارة الرياضة تصدر بلاغا حول متابعتها لوضعية عدد من الجامعات الرياضية
24 فيفري 2018