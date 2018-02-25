رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية

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اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ الاستثمار وخاصّة تطوير المنظومة الجبائية باتّجاه التشجيع على الاستثمار وذلك خلال اجتماع عقد، مساء السبت، بالمنستير جمعه بالمكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالجهة وممثلي السلط الجهوية.
ودعا ماجول إلى ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي وضمان القدرة التنافسيّة للبلاد وإعادة النظر في منظومة التكوين لإيجاد معادلة متوازنة بين مخرجات التكوين المهني والجامعي ومتطلبات سوق الشغل، الذي يستدعي توفير يد عاملة مختصّة في عدّة قطاعات جديدة واعدة على غرار النسيج التقني والاقتصاد الرقمي.
وذكر في تصريح صحفي، إثر الاجتماع، أنّه لا بدّ من أن تعمل الإدارة كامل أيّام الأسبوع مع التقليص من التراخيص وتوفير الأراضي الصناعيّة وتسهيل عمليات الربط بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير. واعتبر أنّ ذلك مرتبط بالقرار الإداري وأنّ تونس برهنت على قدرتها التنافسيّة.
وتمحورت مشاغل منظوري منظّمة الأعراف في ولاية المنستير حول ضرورة دعم النسيج الاقتصادي بالولاية بمكوّنات السيّارات وتغيير عقليّة الاستيراد إلى عقليّة الإنتاج والقضاء على الاقتصاد الموازي وزيادة تأطير المشاريع الاقتصادية ومصاحبتها إلى حين دخولها طور الإنتاج.
اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ الاستثمار وخاصّة تطوير المنظومة الجبائية باتّجاه التشجيع على الاستثمار وذلك خلال اجتماع عقد، مساء السبت، بالمنستير جمعه بالمكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالجهة وممثلي السلط الجهوية.
ودعا ماجول إلى ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي وضمان القدرة التنافسيّة للبلاد وإعادة النظر في منظومة التكوين لإيجاد معادلة متوازنة بين مخرجات التكوين المهني والجامعي ومتطلبات سوق الشغل، الذي يستدعي توفير يد عاملة مختصّة في عدّة قطاعات جديدة واعدة على غرار النسيج التقني والاقتصاد الرقمي.
وذكر في تصريح صحفي، إثر الاجتماع، أنّه لا بدّ من أن تعمل الإدارة كامل أيّام الأسبوع مع التقليص من التراخيص وتوفير الأراضي الصناعيّة وتسهيل عمليات الربط بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير. واعتبر أنّ ذلك مرتبط بالقرار الإداري وأنّ تونس برهنت على قدرتها التنافسيّة.
وتمحورت مشاغل منظوري منظّمة الأعراف في ولاية المنستير حول ضرورة دعم النسيج الاقتصادي بالولاية بمكوّنات السيّارات وتغيير عقليّة الاستيراد إلى عقليّة الإنتاج والقضاء على الاقتصاد الموازي وزيادة تأطير المشاريع الاقتصادية ومصاحبتها إلى حين دخولها طور الإنتاج.
-
00:47ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018
-
00:39مخمور يقتل 9 أطفال في الهند
25 فيفري 2018
-
00:17رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018
-
00:00الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018
-
23:30بنزرت: حجز شاحنة بصدد إلقاء فواضل البواخر بالحاويات البلدية
24 فيفري 2018
-
23:02مجلس الأمن يصوت بالإجماع على هدنة في سوريا
24 فيفري 2018
-
22:39مصر: تفحّم 12 عاملا في احتراق حافلة على طريق الإسكندرية
24 فيفري 2018
-
22:01قفصة: وفاة شاب بعد أن دهسته شاحنة ثقيلة
24 فيفري 2018
-
21:42الهيئة التسييرية للافريقي تعلن عن الموعد الجديد للجلسة العامة الخارقة للعادة
24 فيفري 2018
-
21:25صفاقس: حريق هائل يندلع بمخزن البلاستيك ومادّة الكلور بساقية الزيت
24 فيفري 2018
-
20:57قرعة صعبة للجزيري في بطولة دبي المفتوحة للتنس
24 فيفري 2018
-
-
20:41كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
20:27رفض الورثة دفع 200 ألف ريال لزوجة والدهم السورية فمنحتها المحكمة 67 مليونا
24 فيفري 2018
-
20:12الترجي يواجه الريان القطري في نهائي بطولة العرب للكرة الطائرة
24 فيفري 2018
-
-
19:53المساكني يرفع رصيده الى 19 هدفا في الدوري القطري
24 فيفري 2018
-
19:42تجريم التطبيع السلاح الأوحد لمواجهة صفقة القرن
24 فيفري 2018
-
19:31فوزي البنزرتي يقود الوداد البيضاوي الى التتويج بالسوبر الافريقي بهدف قاتل
24 فيفري 2018
-
19:20وزارة الرياضة تصدر بلاغا حول متابعتها لوضعية عدد من الجامعات الرياضية
24 فيفري 2018