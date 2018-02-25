الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 25 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق هددها بنشر صورها.. وابتزها طيلة 14 سنة جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... تقارير: الفيفا يقترب من سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر بالفيديو.. الزمالك يقهر النصر الياس الغربي يستقيل من قناة الحوار التونسي مباراة الترجي/النجم.. على خلفية اعتذار شرف الدين عن... سقوط قائمة النهضة بالقيروان واتهامات بخرق قانون...
الأولى
رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018 | 00:17

اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ الاستثمار وخاصّة تطوير المنظومة الجبائية باتّجاه التشجيع على الاستثمار وذلك خلال اجتماع عقد، مساء السبت، بالمنستير جمعه بالمكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالجهة وممثلي السلط الجهوية.

ودعا ماجول إلى ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي وضمان القدرة التنافسيّة للبلاد وإعادة النظر في منظومة التكوين لإيجاد معادلة متوازنة بين مخرجات التكوين المهني والجامعي ومتطلبات سوق الشغل، الذي يستدعي توفير يد عاملة مختصّة في عدّة قطاعات جديدة واعدة على غرار النسيج التقني والاقتصاد الرقمي.

وذكر في تصريح صحفي، إثر الاجتماع، أنّه لا بدّ من أن تعمل الإدارة كامل أيّام الأسبوع مع التقليص من التراخيص وتوفير الأراضي الصناعيّة وتسهيل عمليات الربط بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير. واعتبر أنّ ذلك مرتبط بالقرار الإداري وأنّ تونس برهنت على قدرتها التنافسيّة.

وتمحورت مشاغل منظوري منظّمة الأعراف في ولاية المنستير حول ضرورة دعم النسيج الاقتصادي بالولاية بمكوّنات السيّارات وتغيير عقليّة الاستيراد إلى عقليّة الإنتاج والقضاء على الاقتصاد الموازي وزيادة تأطير المشاريع الاقتصادية ومصاحبتها إلى حين دخولها طور الإنتاج.

 

وات
تقرؤون أيضا
ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018 السّاعة 00:47
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع ضم عددا من كبار المسؤولين المحافظين في واشنطن، المهاجرين...
المزيد >>
مخمور يقتل 9 أطفال في الهند
25 فيفري 2018 السّاعة 00:39
قالت الشرطة الهندية، السبت، إن 9 أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح عندما قام سائق ثمل بدهسهم في ولاية بيهار شرق...
المزيد >>
رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018 السّاعة 00:17
اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ...
المزيد >>
الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018 السّاعة 00:00
حققت السكك الحديدية الصينية رقما قياسيا في عدد الرحلات حيث بلغ عددها 208 مليون رحلة منذ بداية موسم عطلة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018 | 00:17

اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ الاستثمار وخاصّة تطوير المنظومة الجبائية باتّجاه التشجيع على الاستثمار وذلك خلال اجتماع عقد، مساء السبت، بالمنستير جمعه بالمكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالجهة وممثلي السلط الجهوية.

ودعا ماجول إلى ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي وضمان القدرة التنافسيّة للبلاد وإعادة النظر في منظومة التكوين لإيجاد معادلة متوازنة بين مخرجات التكوين المهني والجامعي ومتطلبات سوق الشغل، الذي يستدعي توفير يد عاملة مختصّة في عدّة قطاعات جديدة واعدة على غرار النسيج التقني والاقتصاد الرقمي.

وذكر في تصريح صحفي، إثر الاجتماع، أنّه لا بدّ من أن تعمل الإدارة كامل أيّام الأسبوع مع التقليص من التراخيص وتوفير الأراضي الصناعيّة وتسهيل عمليات الربط بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير. واعتبر أنّ ذلك مرتبط بالقرار الإداري وأنّ تونس برهنت على قدرتها التنافسيّة.

وتمحورت مشاغل منظوري منظّمة الأعراف في ولاية المنستير حول ضرورة دعم النسيج الاقتصادي بالولاية بمكوّنات السيّارات وتغيير عقليّة الاستيراد إلى عقليّة الإنتاج والقضاء على الاقتصاد الموازي وزيادة تأطير المشاريع الاقتصادية ومصاحبتها إلى حين دخولها طور الإنتاج.

 

وات
تقرؤون أيضا
ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018 السّاعة 00:47
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع ضم عددا من كبار المسؤولين المحافظين في واشنطن، المهاجرين...
المزيد >>
مخمور يقتل 9 أطفال في الهند
25 فيفري 2018 السّاعة 00:39
قالت الشرطة الهندية، السبت، إن 9 أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح عندما قام سائق ثمل بدهسهم في ولاية بيهار شرق...
المزيد >>
رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018 السّاعة 00:17
اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ...
المزيد >>
الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018 السّاعة 00:00
حققت السكك الحديدية الصينية رقما قياسيا في عدد الرحلات حيث بلغ عددها 208 مليون رحلة منذ بداية موسم عطلة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الهروب الكبير
في غفلة من الجميع غادر تونس في السنوات القليلة الاخيرة اكثر من 24 الف أستاذ جامعي تونسي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق هددها بنشر صورها.. وابتزها طيلة 14 سنة جامعة كرة القدم تصدر بلاغا على خلفية اعتذار شرف الدين عن... تقارير: الفيفا يقترب من سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر بالفيديو.. الزمالك يقهر النصر الياس الغربي يستقيل من قناة الحوار التونسي مباراة الترجي/النجم.. على خلفية اعتذار شرف الدين عن... سقوط قائمة النهضة بالقيروان واتهامات بخرق قانون...
﻿