رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية

اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ الاستثمار وخاصّة تطوير المنظومة الجبائية باتّجاه التشجيع على الاستثمار وذلك خلال اجتماع عقد، مساء السبت، بالمنستير جمعه بالمكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالجهة وممثلي السلط الجهوية.

ودعا ماجول إلى ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي وضمان القدرة التنافسيّة للبلاد وإعادة النظر في منظومة التكوين لإيجاد معادلة متوازنة بين مخرجات التكوين المهني والجامعي ومتطلبات سوق الشغل، الذي يستدعي توفير يد عاملة مختصّة في عدّة قطاعات جديدة واعدة على غرار النسيج التقني والاقتصاد الرقمي.

وذكر في تصريح صحفي، إثر الاجتماع، أنّه لا بدّ من أن تعمل الإدارة كامل أيّام الأسبوع مع التقليص من التراخيص وتوفير الأراضي الصناعيّة وتسهيل عمليات الربط بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير. واعتبر أنّ ذلك مرتبط بالقرار الإداري وأنّ تونس برهنت على قدرتها التنافسيّة.

وتمحورت مشاغل منظوري منظّمة الأعراف في ولاية المنستير حول ضرورة دعم النسيج الاقتصادي بالولاية بمكوّنات السيّارات وتغيير عقليّة الاستيراد إلى عقليّة الإنتاج والقضاء على الاقتصاد الموازي وزيادة تأطير المشاريع الاقتصادية ومصاحبتها إلى حين دخولها طور الإنتاج.

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