الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم

-
00:47ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018
-
00:39مخمور يقتل 9 أطفال في الهند
25 فيفري 2018
-
00:17رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018
-
00:00الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018
-
23:30بنزرت: حجز شاحنة بصدد إلقاء فواضل البواخر بالحاويات البلدية
24 فيفري 2018
-
23:02مجلس الأمن يصوت بالإجماع على هدنة في سوريا
24 فيفري 2018
-
22:39مصر: تفحّم 12 عاملا في احتراق حافلة على طريق الإسكندرية
24 فيفري 2018
-
22:01قفصة: وفاة شاب بعد أن دهسته شاحنة ثقيلة
24 فيفري 2018
-
21:42الهيئة التسييرية للافريقي تعلن عن الموعد الجديد للجلسة العامة الخارقة للعادة
24 فيفري 2018
-
21:25صفاقس: حريق هائل يندلع بمخزن البلاستيك ومادّة الكلور بساقية الزيت
24 فيفري 2018
-
20:57قرعة صعبة للجزيري في بطولة دبي المفتوحة للتنس
24 فيفري 2018
-
-
20:41كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
20:27رفض الورثة دفع 200 ألف ريال لزوجة والدهم السورية فمنحتها المحكمة 67 مليونا
24 فيفري 2018
-
20:12الترجي يواجه الريان القطري في نهائي بطولة العرب للكرة الطائرة
24 فيفري 2018
-
-
19:53المساكني يرفع رصيده الى 19 هدفا في الدوري القطري
24 فيفري 2018
-
19:42تجريم التطبيع السلاح الأوحد لمواجهة صفقة القرن
24 فيفري 2018
-
19:31فوزي البنزرتي يقود الوداد البيضاوي الى التتويج بالسوبر الافريقي بهدف قاتل
24 فيفري 2018
-
19:20وزارة الرياضة تصدر بلاغا حول متابعتها لوضعية عدد من الجامعات الرياضية
24 فيفري 2018
حققت السكك الحديدية الصينية رقما قياسيا في عدد الرحلات حيث بلغ عددها 208 مليون رحلة منذ بداية موسم عطلة الربيع الذي بدأ في الأول من فيفري الجاري.
وذكرت وكالة شينخوا الصينية، نقلا عن شركة السكك الحديدية الصينية أن العدد الإجمالي للرحلات عبر السكك الحديدية منذ الأول من فيفري الجاري وصل إلى 208 ملايين رحلة حتى أمس الجمعة، لتحقق زيادة 5% مقارنة مع العام السابق، منها 11.9 مليون رحلة يوم الجمعة فقط أي بمعدل مليون رحلة كل ساعتين.
وأوضحت شينخوا أنه تم تشغيل 1150 قطارا إضافيا، وفقا للشركة، ومن المتوقع القيام بـ 11.5 مليون رحلة، وتشغيل 1024 قطارا إضافيا اليوم السبت، فيما عاد مئات الملايين من المواطنين الصينيين إلى مساقط رؤوسهم للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد مع عائلاتهم.
وتمثل ذروة موسم السفر السنوي خلال عطلة عيد الربيع، والذي يعرف باسم "تشونيون"، اختبارا لنظام النقل بالبلاد.
وبحسب بيانات للجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي بالبلاد، فأنه من المتوقع القيام بنحو 2.98 مليار رحلة خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى 12 مارس، وهي نفس أرقام العام الماضي.
حققت السكك الحديدية الصينية رقما قياسيا في عدد الرحلات حيث بلغ عددها 208 مليون رحلة منذ بداية موسم عطلة الربيع الذي بدأ في الأول من فيفري الجاري.
وذكرت وكالة شينخوا الصينية، نقلا عن شركة السكك الحديدية الصينية أن العدد الإجمالي للرحلات عبر السكك الحديدية منذ الأول من فيفري الجاري وصل إلى 208 ملايين رحلة حتى أمس الجمعة، لتحقق زيادة 5% مقارنة مع العام السابق، منها 11.9 مليون رحلة يوم الجمعة فقط أي بمعدل مليون رحلة كل ساعتين.
وأوضحت شينخوا أنه تم تشغيل 1150 قطارا إضافيا، وفقا للشركة، ومن المتوقع القيام بـ 11.5 مليون رحلة، وتشغيل 1024 قطارا إضافيا اليوم السبت، فيما عاد مئات الملايين من المواطنين الصينيين إلى مساقط رؤوسهم للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد مع عائلاتهم.
وتمثل ذروة موسم السفر السنوي خلال عطلة عيد الربيع، والذي يعرف باسم "تشونيون"، اختبارا لنظام النقل بالبلاد.
وبحسب بيانات للجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي بالبلاد، فأنه من المتوقع القيام بنحو 2.98 مليار رحلة خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى 12 مارس، وهي نفس أرقام العام الماضي.
-
00:47ترامب يصف المهاجرين القادمين إلى أمريكا بـ”الثعابين الغدّارة” !
25 فيفري 2018
-
00:39مخمور يقتل 9 أطفال في الهند
25 فيفري 2018
-
00:17رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018
-
00:00الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018
-
23:30بنزرت: حجز شاحنة بصدد إلقاء فواضل البواخر بالحاويات البلدية
24 فيفري 2018
-
23:02مجلس الأمن يصوت بالإجماع على هدنة في سوريا
24 فيفري 2018
-
22:39مصر: تفحّم 12 عاملا في احتراق حافلة على طريق الإسكندرية
24 فيفري 2018
-
22:01قفصة: وفاة شاب بعد أن دهسته شاحنة ثقيلة
24 فيفري 2018
-
21:42الهيئة التسييرية للافريقي تعلن عن الموعد الجديد للجلسة العامة الخارقة للعادة
24 فيفري 2018
-
21:25صفاقس: حريق هائل يندلع بمخزن البلاستيك ومادّة الكلور بساقية الزيت
24 فيفري 2018
-
20:57قرعة صعبة للجزيري في بطولة دبي المفتوحة للتنس
24 فيفري 2018
-
-
20:41كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
20:27رفض الورثة دفع 200 ألف ريال لزوجة والدهم السورية فمنحتها المحكمة 67 مليونا
24 فيفري 2018
-
20:12الترجي يواجه الريان القطري في نهائي بطولة العرب للكرة الطائرة
24 فيفري 2018
-
-
19:53المساكني يرفع رصيده الى 19 هدفا في الدوري القطري
24 فيفري 2018
-
19:42تجريم التطبيع السلاح الأوحد لمواجهة صفقة القرن
24 فيفري 2018
-
19:31فوزي البنزرتي يقود الوداد البيضاوي الى التتويج بالسوبر الافريقي بهدف قاتل
24 فيفري 2018
-
19:20وزارة الرياضة تصدر بلاغا حول متابعتها لوضعية عدد من الجامعات الرياضية
24 فيفري 2018