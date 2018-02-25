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يوم الأحد 25 فيفري 2018
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الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
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الأولى
الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018 | 00:00

حققت السكك الحديدية الصينية رقما قياسيا في عدد الرحلات حيث بلغ عددها 208 مليون رحلة منذ بداية موسم عطلة الربيع الذي بدأ في الأول من فيفري الجاري.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، نقلا عن شركة السكك الحديدية الصينية أن العدد الإجمالي للرحلات عبر السكك الحديدية منذ الأول من فيفري الجاري وصل إلى 208 ملايين رحلة حتى أمس الجمعة، لتحقق زيادة 5% مقارنة مع العام السابق، منها 11.9 مليون رحلة يوم الجمعة فقط أي بمعدل مليون رحلة كل ساعتين.

وأوضحت شينخوا أنه تم تشغيل 1150 قطارا إضافيا، وفقا للشركة، ومن المتوقع القيام بـ 11.5 مليون رحلة، وتشغيل 1024 قطارا إضافيا اليوم السبت، فيما عاد مئات الملايين من المواطنين الصينيين إلى مساقط رؤوسهم للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد مع عائلاتهم.

وتمثل ذروة موسم السفر السنوي خلال عطلة عيد الربيع، والذي يعرف باسم "تشونيون"، اختبارا لنظام النقل بالبلاد.

وبحسب بيانات للجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي بالبلاد، فأنه من المتوقع القيام بنحو 2.98 مليار رحلة خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى 12 مارس، وهي نفس أرقام العام الماضي.

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الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
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حققت السكك الحديدية الصينية رقما قياسيا في عدد الرحلات حيث بلغ عددها 208 مليون رحلة منذ بداية موسم عطلة...
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المزيد من الأخبار...
الأولى
الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
25 فيفري 2018 | 00:00

حققت السكك الحديدية الصينية رقما قياسيا في عدد الرحلات حيث بلغ عددها 208 مليون رحلة منذ بداية موسم عطلة الربيع الذي بدأ في الأول من فيفري الجاري.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، نقلا عن شركة السكك الحديدية الصينية أن العدد الإجمالي للرحلات عبر السكك الحديدية منذ الأول من فيفري الجاري وصل إلى 208 ملايين رحلة حتى أمس الجمعة، لتحقق زيادة 5% مقارنة مع العام السابق، منها 11.9 مليون رحلة يوم الجمعة فقط أي بمعدل مليون رحلة كل ساعتين.

وأوضحت شينخوا أنه تم تشغيل 1150 قطارا إضافيا، وفقا للشركة، ومن المتوقع القيام بـ 11.5 مليون رحلة، وتشغيل 1024 قطارا إضافيا اليوم السبت، فيما عاد مئات الملايين من المواطنين الصينيين إلى مساقط رؤوسهم للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد مع عائلاتهم.

وتمثل ذروة موسم السفر السنوي خلال عطلة عيد الربيع، والذي يعرف باسم "تشونيون"، اختبارا لنظام النقل بالبلاد.

وبحسب بيانات للجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي بالبلاد، فأنه من المتوقع القيام بنحو 2.98 مليار رحلة خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى 12 مارس، وهي نفس أرقام العام الماضي.

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الصين: أكثر من 11 مليون رحلة قطار في يوم
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