تعمد الاعتداء على عون حرس اثناء ضبطه: القبض على كهل بصدد التنقيب على الاثار بتستور

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب ولاية باجة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 23 و24 فيفري 2018 على الساعة 23:30 من إلقاء القبض على شخص عمره 45 سنة بصدد التنقيب على الأثار بمنطقة الطويش معتمدية تستور ولاية باجة وعثرت على 02 حفر حديثة العهد وبعض المعدات المستعملة في عملية التنقيب.
مع الإشارة انه خلال عملية إلقاء القبض على المعني تعمد الإعتداء بالعنف على أحد أعوان الحرس الوطني فتمت السيطرة عليه والإحتفاظ به حسب تعليمات النيابة العمومية في حين تم نقل عون الحرس الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب بالبحث في الموضوع.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب ولاية باجة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 23 و24 فيفري 2018 على الساعة 23:30 من إلقاء القبض على شخص عمره 45 سنة بصدد التنقيب على الأثار بمنطقة الطويش معتمدية تستور ولاية باجة وعثرت على 02 حفر حديثة العهد وبعض المعدات المستعملة في عملية التنقيب.
مع الإشارة انه خلال عملية إلقاء القبض على المعني تعمد الإعتداء بالعنف على أحد أعوان الحرس الوطني فتمت السيطرة عليه والإحتفاظ به حسب تعليمات النيابة العمومية في حين تم نقل عون الحرس الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب بالبحث في الموضوع.
-
18:49ريال مدريد يواصل صحوته ويكتسح آلافيس برباعية
24 فيفري 2018
-
-
18:22اتحاد الشغل يدعو الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية
24 فيفري 2018
-
18:13كرة اليد: النتائج والترتيب بعد الجولة 15 من بطولة القسم الوطني "أ"
24 فيفري 2018
-
17:55كرة الطائرة: الترجي الرياضي في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة
24 فيفري 2018
-
17:37ضبط لوحة ثمينة لفنان فرنسي بعد 9 سنوات من سرقتها
24 فيفري 2018
-
17:22سعودي يبتز فتاة ويحصل على راتبها لمدة 14 عاما
24 فيفري 2018
-
17:08بنك ألماني للطعام يواجه الانتقادات بعد رفضه تقديم الغذاء للمهاجرين
24 فيفري 2018
-
-
16:43كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى الدور ربع النهائي
24 فيفري 2018
-
16:40وليد الوقيني: علاقة الصحفيين بالأمنيين يجب ان تكون علاقة تكامل لا تصارع
24 فيفري 2018
-
-
16:14عمليات تخريب تطال الموقع الأثري " كستيليا دقاش "
24 فيفري 2018
-
16:00كندار: سائق حافلة ينفذ سياحا أجانب من كارثة
24 فيفري 2018
-
15:57السرس: تنظيم مهرجان الألوان .. و فضاء مكتبة قديم يتحول إلى رواق للفنون
24 فيفري 2018
-
15:45وسط صمت رهيب لبلدية حلق الوادي: الانتصاب الفوضوي يغزو المدينة
24 فيفري 2018
-
15:33مهاجم مارسيليا يفتح النار على نيمار
24 فيفري 2018
-
15:20السلط الجهوية والامنية بجندوبة تغلق مركز التخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان
24 فيفري 2018
-
-
14:47إنطلاق أشغال المؤتمر الأول لنقابة موظفي الأمن العمومي
24 فيفري 2018