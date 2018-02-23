تعمد الاعتداء على عون حرس اثناء ضبطه: القبض على كهل بصدد التنقيب على الاثار بتستور

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب ولاية باجة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 23 و24 فيفري 2018 على الساعة 23:30 من إلقاء القبض على شخص عمره 45 سنة بصدد التنقيب على الأثار بمنطقة الطويش معتمدية تستور ولاية باجة وعثرت على 02 حفر حديثة العهد وبعض المعدات المستعملة في عملية التنقيب.

مع الإشارة انه خلال عملية إلقاء القبض على المعني تعمد الإعتداء بالعنف على أحد أعوان الحرس الوطني فتمت السيطرة عليه والإحتفاظ به حسب تعليمات النيابة العمومية في حين تم نقل عون الحرس الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب بالبحث في الموضوع.